La manicura francesa es una de las más populares en los últimos años. Su original trazo blanco en la punta de la uña ha inspirado muchísimos diseños de diferentes estilos. Sin duda, las french nails se pueden adaptar a las tendencias, técnicas y acabados de cada temporada, como diseños de polka dots o acabado ombré (en este caso, el tono es más intenso en la punta).

El verano es esa estación en la que podemos atrevernos a usar más colores vivos, así que encontramos propuestas con tonos oscuros (azul cobalto) y vibrantes (neón), pero también naturales y pasteles. En cuanto a patrones, se puede jugar con flores, lunares, animal prints. Los bloques de color están muy fuertes este año, así como esmaltes nacarados o ‘glaseados’ (término viralizado por Hailey Bieber).

La ventaja de llevar una base natural y el diseño más notorio en la parte superior de la uña, es que se disimula mejor el crecimiento. Sin embargo, esto también tiene una caída: según el material que uses, hay que cuidar muy bien las puntas de las uñas para que el esmalte no se levante en pocos días y luzca descuidado.

Así se llevan las uñas francesas en el verano 2026

Uñas francesas con flores

Los diseños florales son de los más lindos que se pueden llevar en primavera y verano. Esta opción presenta flores de buen tamaño en la parte superior de la uña en diferentes colores, lo cual suma alegría y frescura al nail art. Puede servir de inspiración para que elijas tu paleta de color favorita.

El detalle floral solo en la punta de la uña. Foto: Instagram @danaturenails

Polka dot nails

Los lunares llegaron para quedarse. Estos meses, no dudes en llevar una manicura con acento de ‘polka dots’. Aquí vemos cómo destaca el contraste del rojo y el blanco en el diseño de uñas francesas, además, se añaden frutas en 3D. Este elemento es hermoso, pero podría ser opcional para las más discretas.

Lunares y frutas son elementos que conquistan en verano 2026. Foto: Instagram @amberjhnails

Rosa, ombré y french tip

El rosa siempre es una linda opción cuando vamos al salón (además, qué sería del verano sin los tonos apastelados). En este diseño de uñas, el rosa pastel queda para el trazo de la punta, mientras que se aplica degradado hacia el centro. Una fina línea en color más oscuro aporta modernidad y elegancia.

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Muy clásica, pero en rosa. Foto: Instagram @simlynail

El dúo amarillo y azul

Si hay un color que se está viendo mucho para la temporada es el azul cobalto, capta la vista de inmediato, luce bien con denim y se puede combinar fácilmente con otros tonos. El amarillo pastel (o 'butter yellow') es una gran opción para emparejarlo en la manicura. En esta propuesta también resaltan los lunares diminutos.

La combinación de azul oscuro y amarillo claro te sorprenderá. Foto: Instagram @phoebesummernails

Striped nails

Las rayas de “toalla de playa” son una apuesta ganadora en el nail art en el verano de 2026; ya tienen meses conquistando los corazones de las beauty lovers. En vez de cubrir toda la uña con el diseño de rayas verticales, atrévete a llevar este patrón solo en la punta como se muestra en la imagen. Los colores también pueden variar a gusto personal.

El color block en la manicura

Es una de las tendencias más fuertes y audaces del momento, porque motiva a ser sumamente creativos con las combinaciones de colores contrastantes o complementarios. En esta propuesta los tonos son oscuros y sofisticados: rojo y amarillo, beige y café, azul y verde. ¿Cuál usarías?

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Color block, la tendencia en uñas del momento. Foto: Instagram @thatglosssauce

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French nails multicolor

Las french nails se pueden lucir de varios colores, eso ya lo hemos visto. Pero, ¿qué te parece si se añade otro elemento gráfico en el diseño? Una línea delicada y en color diferente hace la diferencia. Además, uno de los tonos puede ser neón, para las más atrevidas. No hay mejor momento que el verano para lucir un amarillo así de vibrante.

Una línea lateral más fina resalta las french nails. Foto: Instagram @heajiheaji

Manicura francesa clásica con toque azul

Seguramente viste a la cantante de K-pop Ejae en la inauguración del Mundial 2026. Y tal vez las tomas de cámara no repararon en sus uñas. Pues, aquí puedes ver con detalle la manicura que le hizo la famosa nail artist Zola Ganzorigt. Partió de una manicura francesa clásica con blanco perlado y sumó líneas laterales en azul y blanco.

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La cantante lleva uñas francesas a juego con el vestido. Foto: Instagram @nailsbyzola

French nails en tono neón

Los tonos neón regresan cada verano. Una de las maneras más elegantes de llevarlos en la manicura es en un diseño de uñas francesas. Para lograr un resultado elegante, puedes dejar el tono neón (amarillo, verde, rosa, naranja) para la punta, mientras empleas una base natural o clara. Aquí vemos cómo luce hermosa la mezcla de amarillo y lavanda, perfecta para la temporada.

Uñas francesas en tono neón. Foto: Instagram @feisty_fingers

Cow nails

No podemos abandonar esta lista sin incluir una idea de diseño con animal print. El estampado de vaca se lleva en combinación con el rosa, resultando en una propuesta divertida, femenina y chic. Además, el detalle floral es encantador. Puedes lucir otros estampados como leopardo o cebra.

El animal print también se puede adaptar a la manicura francesa. Foto: Instagram @charlotteellennails

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