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El secretario de Gobierno, César Cravioto, pidió al Partido Acción Nacional (PAN) no subirse de manera “politiquera” al tema de los despojos en la Ciudad de México, y advirtió que demarcaciones gobernadas por la oposición son las que tienen más temas relacionados con este delito.
Tras afirmar que el Gobierno de la Ciudad atiende el tema de despojos, Cravioto pidió que el partido revise por qué alcaldías como Benito Juárez y Cuauhtémoc, ambas gobernadas por la oposición, son dos de las que tienen mayor número de este delito.
“Deberían de preguntarle a los diputados del PAN qué han hecho sus alcaldías para prevenirlo”, dijo el secretario de Gobierno.
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