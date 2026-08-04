La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya había contratado en 2025 a Territorium Life, S.A.P.I. de C.V. para la aplicación de sus exámenes en línea de admisión a bachilleratos de la institución. La empresa, que también aplicó el fallido examen de admisión a licenciatura este año, recibió un contrato por adjudicación directa por un monto mínimo de 31 millones 716 mil 720 pesos y un monto máximo de 79 millones 291 mil 800 pesos por dicha actividad.

El año pasado fue la primera vez que la UNAM aplicó un examen en línea a nivel medio superior luego de la desaparición de la prueba que organizaba la extinta Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), instancia que se transformó en el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (Ecoems).

Para la primera edición del concurso de admisión a la UNAM mediante el Ecoems, la Universidad contrató la plataforma Territorium Life para aplicar el examen en línea de ingreso a sus bachilleratos: la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades.

Lee también Aspirantes seleccionados en examen de la UNAM bloquean Insurgentes; exigen respetar resultados de evaluación en línea

Contrato para la aplicación de exámenes nivel bachillerato. Foto: Captura de pantalla.

En el anexo técnico del documento, la Universidad especificó que la empresa contratada debía entregar reportes detallados, número de aplicaciones, listado de aspirantes, registros de actividad y reportes de soporte técnico y monitoreo, así como el resguardo de la información recabada durante los exámenes, incluyendo los resultados de las evaluaciones.

Además, se estableció la contratación de los servicios de la empresa para la aplicación del examen de ingreso a nivel licenciatura del sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, con un monto mínimo de 2 millones 775 mil 213 pesos y máximo de 6 millones 475 mil 497 pesos.

[Publicidad]

El acto jurídico fue firmado por el Dr. Isidro Ávila Martínez, como Director General de Porveeduría, M. en C. Ivonne Ramírez Wence, Directora General de Administración Escolar, y el Lic. Sergio Rodríguez Medina, Jefe de la Unidad Administrativa de la Dirección General de Administración Escolar, así como por el representante legal de Territorium Life, José Antonio Cedillo Bello.

Lee también Claudio Ochoa exhibe fallas en plataforma Saberes, vinculada a Territorium Life; se certifica en vacunación pediátrica, sin cursar taller

El monto máximo para el servicio de exámenes nIvel bachillerato se estableció en 79 millones de peso. Foto: captura de pantalla

Presumió alza en aciertos y puntajes perfectos

Tras la publicación de resultados, en agosto de 2025, la Universidad, a través de canales oficiales, presumió un aumento de mil 600 estudiantes más en su matrícula de nivel medio superior.

[Publicidad]

Además, en un comunicado publicado el 20 de agosto, informó una mejora del 10% en el número de aciertos obtenidos por los estudiantes “siendo la mayor registrada en los últimos años”, aseguró.

La Universidad detalló que las y los estudiantes aceptados para cursar el bachillerato en la UNAM obtuvieron entre 83 y 128 aciertos. Sin embargo, se anularon 0.06% de los exámenes por incurrir en trampas, como el uso del celular.

Lee también Preparan auditoría a empresa de examen de la UNAM; ASF fiscalizará los recursos completa

[Publicidad]

La Institución también señaló que nueve aspirantes a bachillerato obtuvieron el cien por ciento de los aciertos del examen, es decir, 128. La cifra contrasta con el año anterior, pues en 2024 ningún aspirante logró un puntaje perfecto, pues el máximo alcanzado fue de 125.

Pese a que en 2025 se registraron quejas en redes sociales de aspirantes a bachilleratos de la UNAM que reportaron fallas en la plataforma para realizar el examen en línea, la Universidad aseguró que 99 por ciento de los aspirantes realizaron su examen sin problemas. En un comunicado, publicado el 25 de junio de 2025, la UNAM dijo que la plataforma Territorium, “basada en inteligencia artificial, demostró eficiencia y confiabilidad… el mecanismo digital operó de manera óptima, y demostró que es una herramienta robusta y segura”.

¿Cuándo salen los resultados del examen para la Preparatoria y CCH de la UNAM?

Los resultados del examen nivel medio superior de la UNAM 2026 se darán a conocer el próximo martes 18 de agosto mediante el portal “Mi derecho, mi lugar”.

[Publicidad]