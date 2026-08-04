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La Dirección Estatal del PRD Ciudad de México presentó la ruta que seguirá para construir un instituto político abierto, democrático y cercano a la ciudadanía de cara a las elecciones de 2027.
En conferencia de prensa, la secretaria de Formación Política y Juventudes, Luz Rocha Silva, recalcó que el PRD mantiene su vigencia entre las y los habitantes de la capital del país, lo que les da identidad, pero también responsabilidad.
Adelantó que el PRD construirá candidaturas abiertas, transparentes y ciudadanas para que lleguen representantes de todos los sectores de la sociedad.
La secretaria de Gobierno y Asuntos Legislativos, Polimnia Sierra Bárcena, añadió que durante este mes recorrerán las 16 alcaldías para encontrarse con las y los capitalinos, escuchar sus propuestas y fortalecer la presencia del partido.
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