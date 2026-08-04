Líbano inició en Roma una nueva sesión de negociaciones con Israel, auspiciadas por Estados Unidos, afirmando que trabaja para lograr retiradas sucesivas de las fuerzas israelíes del sur de su territorio.

Las delegaciones llegaron a la embajada estadounidense en Roma sobre las 10H30 (08H30 GMT) para iniciar las conversaciones, que deberían durar hasta el jueves.

Durante la sesión previa de fines de junio, ambos países firmaron un acuerdo marco que prevé el despliegue del ejército libanés en "zonas piloto" evacuadas por Israel -que sigue ocupando una parte del sur del país- supeditado al desarme del grupo proiraní Hezbolá.

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El ejército libanés comenzó el 21 de julio a desplegarse en la localidad meridional de Zawtar al Garbiya, primera "zona piloto", y autorizó a los habitantes a regresar.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, informó el lunes de esfuerzos para lograr "retiradas israelíes sucesivas del territorio libanés, hasta una retirada total" durante una reunión del gabinete, indicó el ministro de Información, Paul Morcos.

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Según un responsable del Departamento de Estado estadounidense, las conversaciones deben abordar la ampliación del proceso de "zonas piloto", la resolución de las cuestiones fronterizas pendientes y la elaboración de un acuerdo global de paz y seguridad entre ambos países, que siguen técnicamente en estado de guerra.

Sin embargo, el movimiento islamista libanés Hezbolá ha rechazado en varias ocasiones este acuerdo y se niega a deponer las armas sin que se establezca un calendario para la retirada completa de Israel.

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Las negociaciones directas entre Líbano e Israel no traerán "más que vergüenza, humillación y compromisos sucesivos", fustigó este martes el jefe del grupo, Naim Kasem, acusando al presidente libanés de acentuar las divisiones en el país en lugar de ser un "árbitro".

El movimiento chiita arrastró Líbano a la guerra en Medio Oriente el 2 de marzo al disparar contra Israel en apoyo a Teherán, lo que desencadenó ataques aéreos israelíes y una ofensiva terrestre.

La violencia ha disminuido desde junio, pero Beirut denuncia ataques israelíes esporádicos.

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