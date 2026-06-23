Jerusalén. El Ejército israelí confirmó este martes haber disparado contra cuatro personas que viajaban "en una excavadora y una motocicleta", a las que identificaron como milicianos de Hezbolá, en las colinas de Ali Taher, a las afueras de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano.

En un comunicado, el Ejército dijo que los individuos atravesaron el perímetro "de seguridad" que las tropas mantienen en el país vecino y que fue entonces cuando dispararon, ya que se acercaban a los soldados "representando una amenaza inmediata".

Un portavoz militar dijo a EFE que se desconoce el número final de víctimas, mientras que el Ministerio de Salud Pública libanés ha confirmado dos muertos.

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Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, el ataque se produjo cuando soldados israelíes "abrieron fuego con sus ametralladoras" contra un grupo de personas "cerca de una excavadora que trabajaba en la construcción de una carretera" en el barrio de Al Deir, en la localidad de Nabatieh al Fawqa.

Estos ataques tienen lugar después de que el pasado miércoles Irán y Estados Unidos firmaran un memorándum de entendimiento para el fin de la guerra, extensible también al territorio libanés ocupado por Israel.

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Además, delegaciones de Israel y del Líbano iniciaron este martes en Washington una nueva ronda de negociaciones de paz. Se prevé que las negociaciones duren tres días. La agenda del encuentro incluye en primer lugar temas militares y, posteriormente, cuestiones políticas.

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Los jefes de las delegaciones son los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente. Por parte de Estados Unidos, que actúa como mediador, participa Dan Holler, consejero del Departamento de Estado.

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Se trata de la quinta ronda de negociaciones que celebran este año en Washington representantes de Israel y del Líbano, países vecinos sin relaciones diplomáticas, en busca de un acuerdo de paz.

El viernes, Israel y Hezbolá acordaron un alto el fuego, pese a que en esa misma jornada y el sábado Israel lanzó intensos ataques contra el sur del Líbano, matando a alrededor de cien personas en total ambos días.

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El Ministerio de Salud Pública libanés informó, en su último balance, que desde el inicio de la ofensiva israelí contra el país el pasado 2 de marzo, la cifra de muertos supera los 4 mil 190 y son más de 12 mil 170 los heridos.

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