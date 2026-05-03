El gobernador Américo Villarreal Anaya dijo que Tamaulipas ha recibido, como nunca antes, el apoyo del gobierno federal lo que ha permitido contar con un nuevo modelo que permite brindar atención médica gratuita, medicamentos e insumos para las mujeres.

El trabajo conjunto en salud, “con Humanismo y Calidad”, se refleja en la operación del IMSS-Bienestar, el fortalecimiento de hospitales, la modernización tecnológica de los servicios médicos y una visión de gobierno que coloca a las personas en el centro.

Además explicó que el nuevo modelo de salud se sostiene en dos componentes: la atención médica directa en unidades, hospitales y centros de salud, y la salud pública enfocada en la prevención, promoción y vigilancia epidemiológica.

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En su programa de radio dominical, Villarreal Anaya mencionó que uno de los avances más relevantes es la plataforma de Salud Integral en Tamaulipas, dirigida inicialmente a mujeres embarazadas, que permite dar seguimiento al proceso de gestación mediante una aplicación móvil.

Afirmó que esta herramienta, las usuarias pueden reportar síntomas de alarma —dolor de cabeza, mareo, inflamación, fatiga o aumento acelerado de peso— para que el sistema médico active seguimiento y determine si requieren consulta o canalización hospitalaria.

También comentó que alrededor del 65 por ciento de las mujeres embarazadas se encuentra bajo este modelo de vigilancia, con resultados alentadores: cero muertes maternas en el registro oficial y una disminución significativa en riesgos neonatales.

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Y destacó el uso de herramientas digitales para atender enfermedades como diabetes, hipertensión, padecimientos cardiovasculares e infartos, mediante alertas tempranas, seguimiento médico y recomendaciones de estilos de vida saludable, lo que ha permitido incluso atender emergencias y reducir la mortalidad asociada.

En este programa radiofónico consideró que Tamaulipas vive una etapa de coordinación efectiva con el Gobierno de México, con respaldo directo en áreas estratégicas como salud, educación, seguridad y turismo, lo que ha permitido avanzar en infraestructura hospitalaria, conectividad digital, atención médica, promoción turística y reconstrucción del tejido social.

La administración federal mantiene una voluntad política y acompañamiento de recursos “como nunca lo habíamos visto”, subrayó.

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En materia de infraestructura, anunció que a finales de mayo el Hospital General de Ciudad Madero estará 100 por ciento operativo, en beneficio de más de 500 mil personas sin seguridad social. A ello se suman el Hospital General de Matamoros, ya incorporado al IMSS-Bienestar, y el nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Tampico.

Sobre el Centro Oncológico de Tamaulipas, precisó que, con apoyo del Gobierno Federal, se adquirió un acelerador lineal para sustituir la antigua bomba de cobalto, lo que permitirá ofrecer radioterapia de mayor precisión.

aov