Más Información

Una sombra llamada Rubén Rocha; crónica de un congreso morenista que lo relegó

Una sombra llamada Rubén Rocha; crónica de un congreso morenista que lo relegó

América vs Pumas: EN VIVO – Ida – Cuartos de Final – Clausura 2026 – Liga MX

América vs Pumas: EN VIVO – Ida – Cuartos de Final – Clausura 2026 – Liga MX

Durante gestión de Rocha repuntaron homicidios y extorsión en Sinaloa

Durante gestión de Rocha repuntaron homicidios y extorsión en Sinaloa

Entregan souvenirs durante Congreso Extraordinario de Morena; regalan mochilas con tres libros de AMLO y uno de Sheinbaum

Entregan souvenirs durante Congreso Extraordinario de Morena; regalan mochilas con tres libros de AMLO y uno de Sheinbaum

Video viral en Culiacán no era celebración por licencia de Rocha; imágenes son de marcha en 2025

Video viral en Culiacán no era celebración por licencia de Rocha; imágenes son de marcha en 2025

No vamos a agachar la cabeza para defender la patria, dice Sheinbaum; "los mexicanos siempre tendremos la frente en alto", afirma

No vamos a agachar la cabeza para defender la patria, dice Sheinbaum; "los mexicanos siempre tendremos la frente en alto", afirma

Pachuca.- Al menos fue el saldo de un accidente registrado en la autopista, arco norte Leal, altura del kilómetro 111 luego de que una camioneta en la que viajaba un grupo de bailarines fue impactada por un tráiler.

Se dio a conocer que el accidente se registró luego de que el tractocamión impactara la Urban, donde se trasladaban integrantes de un grupo de danza de la comunidad de Tlalminulpa, en el municipio de Atitalaquia. Según se dio conocer, fueron 18 personas, quienes resultaron lesionadas y trasladados al Hospital regional para su valoración, y en algunos casos serán canalizados a la capital del Estado, ya que su estado de salud se reporta como delicado.

Lee también

Accidente en Arco Norte en Hidalgo deja 18 lesionados; tráiler impacta camioneta de bailarines. Foto: Especial.
Accidente en Arco Norte en Hidalgo deja 18 lesionados; tráiler impacta camioneta de bailarines. Foto: Especial.

La presidenta municipal, Claudia Aris Sandoval acudió al Hospital para coordinar las acciones de apoyo a la familia.

Los lesionados fueron como:

  1. Alexander Mendoza Lugo 10 años
  2. Ana Karen Villalba Ramírez 29 años
  3. Angelica Santos Rivas 36 años
  4. Matilde León Segura 49 años
  5. Dulce Fabiola Lugo Velázquez 35 años
  6. Nelly Chávez Peña 54 años
  7. Enrique Séptimo Estrada 35 años
  8. Michell D. séptimo Díaz 13 años
  9. Séptimo Rivas 9 años
  10. Regina Villalba Ramírez 8 años
  11. Mario Santillán Barrera 60 años
  12. Zoé Santillán Martínez 5 años
  13. María Socorro Sánchez López 40 años
  14. Daniel García Del Rosario 45 años
  15. Isaías Mendoza Leander 41 años
  16. Rosa Isela Martínez Juárez 34 años
  17. Alfredo Villalba García 56 años
  18. María de la Luz Ramírez Hernández 53 años

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/RMLGV

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]