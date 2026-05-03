Pachuca.- Al menos 18 personas lesionadas fue el saldo de un accidente registrado en la autopista, arco norte Leal, altura del kilómetro 111 luego de que una camioneta en la que viajaba un grupo de bailarines fue impactada por un tráiler.

Se dio a conocer que el accidente se registró luego de que el tractocamión impactara la Urban, donde se trasladaban integrantes de un grupo de danza de la comunidad de Tlalminulpa, en el municipio de Atitalaquia. Según se dio conocer, fueron 18 personas, quienes resultaron lesionadas y trasladados al Hospital regional Tula Tepeji para su valoración, y en algunos casos serán canalizados a la capital del Estado, ya que su estado de salud se reporta como delicado.

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Accidente en Arco Norte en Hidalgo deja 18 lesionados; tráiler impacta camioneta de bailarines. Foto: Especial.

La presidenta municipal, Claudia Aris Sandoval acudió al Hospital para coordinar las acciones de apoyo a la familia.

Los lesionados fueron identificados como:

Alexander Mendoza Lugo 10 años Ana Karen Villalba Ramírez 29 años Angelica Santos Rivas 36 años Matilde León Segura 49 años Dulce Fabiola Lugo Velázquez 35 años Nelly Chávez Peña 54 años Enrique Séptimo Estrada 35 años Michell D. séptimo Díaz 13 años Séptimo Rivas 9 años Regina Villalba Ramírez 8 años Mario Santillán Barrera 60 años Zoé Santillán Martínez 5 años María Socorro Sánchez López 40 años Daniel García Del Rosario 45 años Isaías Mendoza Leander 41 años Rosa Isela Martínez Juárez 34 años Alfredo Villalba García 56 años María de la Luz Ramírez Hernández 53 años

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