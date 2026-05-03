América vs Pumas: EN VIVO – Ida – Cuartos de Final – Clausura 2026 – Liga MX

El América y los Pumas protagonizan el primer round de un Clásico Capitalino que promete ser más que emocionante, ríspido y cerrado.

Los azulcremas y los auriazules miden fuerzas sobre la cancha del estadio Banorte, con el objetivo de encaminar la eliminatoria rumbo a la semifinales.

Los dos equipos tienen la obligación de ganar, ninguno tiene permitido quedar eliminado en una instancia tan joven como los cuartos de final.

Por tal motivo, sacar ventaja en la ida será fundamental para sus aspiraciones de instalarse en la antesala de la final.

Sobre todo, para las Águilas que parten como las víctimas en esta serie al enfrentarse al superlíder.

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La diferencia de la posición en la tabla podría jugarle en su contra porque cualquier empate en el global las dejaría eliminadas.

Además, se enfrenta al mejor visitante del Clausura 2026. Los Pumas disputaron ocho partidos fuera de casa y no perdieron ni uno solo, con saldo de cinco victorias y tres empates.

Es decir, el conjunto de Efraín Juárez es bastante sólido jugando en condición de visitante.

De igual forma, cuenta con un racha de ocho duelos consecutivos sin conocer la derrota.

Desde que perdió en la Jornada 9 de la fase regular con el Toluca, no ha vuelta a perder y ya suma seis triunfos y dos empates.

Incluso, aquel descalabro que sufrió a manos de los Diablos Rojos fue el único a lo largo de las 17 fechas.

Sin embargo, en contra tendrá el más reciente historial cuando se enfrente a los de Coapa en duelos de eliminación directa en Liguilla.

De los últimos siete enfrentamientos en la Fiesta Grande, han sido eliminados en cinco ocasiones por las Águilas.

Aunque, la última vez lograron quedarse con el boleto a la semifinales porque también se enfrentaron en la fase de cuartos de final, pero del Apertura 2021.

El América y los Pumas se vuelven a ver las caras esta tarde en el primer capítulo de este Clásico Capitalino.

Cabe resaltar que el partido será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Clásico Capitalino entre América y Pumas