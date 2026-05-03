El gran día llegó. Una nueva edición del Clásico Capitalino está por disputarse. El orgullo y el boleto a las semifinales se pone en juego.

Hoy, América y Pumas escriben el primer capítulo de una batalla que promete ser vibrante, intensa y ríspida en el campo.

Encaminar la eliminatoria, en los primeros 90 minutos, es fundamental para ambos equipos que tienen prohibido ser eliminados en la primera ronda de Liguilla.

A pesar de que el equipo de Efraín Juárez parte con ligero favoritismo, por la posición en la tabla y la ventaja de cerrar en casa, André Jardine tiene razón "no hay favoritos en los clásicos".

En esta clase de rivalidades, todo se empareja cuando comienza a rodar el balón.

Para las Águilas, es importante aprovechar la localía para dar el primer golpe y estar más cerca de clasificar a, ya que la desventaja en la clasificación las obliga a ganar en el marcador global.

Aunque, enfrente tiene al mejor visitante del Clausura 2026. El conjunto universitario no perdió ninguno de los ocho partidos que disputó lejos de CU.

Además, llega a este compromiso con una racha de ocho juegos en fila sin perder, gracias a seis triunfos y dos empates, es decir, llega bastante fortalecido y con el ánimo a tope.

Para los auriazules, el único asterisco que tiene en contra es que, en la Fiesta Grande, el América le tiene tomada la medida.

De las últimas siete veces que se han visto las caras, en duelos de eliminación directa, las Águilas avanzaron en cinco ocasiones.

Desde el Apertura 2015, en la instancia de semifinales, los felinos no han podido echar a su acérrimo rival de la Liguilla.

Ahora, con el ímpetu que han adquirido, de la mano de Efraín, tratarán de quitarse la paternidad azulcrema. Esta tarde, podrían dar un paso importante a la meta.

El América y los Pumas abren una gran serie de cuartos de final y el Coloso de Santa Úrsula será el escenario perfecto para albergar el primer episodio. Los dos están obligados a ganar.

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