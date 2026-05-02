Cruz Azul sacó ventaja en una ida intensa en el estadio Jalisco. En un partido lleno de fricción, entrega y errores puntuales, venció 2-3 al Atlas en los cuartos de final del Clausura 2026.

El juego tuvo de todo menos calma. Choques constantes, reclamos y tarjetas marcaron el ritmo, desde el inicio. La pelota se disputó más con el cuerpo que con la cabeza, lo que rompió cualquier intento de fluidez.

Atlas tomó el control en los primeros minutos. Logró incomodar a la Máquina y llevó el partido a su terreno. Cortó el ritmo con faltas en medio campo y apostó por el balón parado, aunque sin precisión en el último toque.

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Cruz Azul respondió con orden y oficio. Encontró en las bandas una vía de escape con Willer Ditta y Gonzalo Piovi. Cada cierre evitó un susto mayor y sostuvo al equipo en momentos de presión rojinegra.

El golpe llegó en el momento clave. Al 45+3, Rodolfo Rotondi apareció tras insistir toda la primera mitad. Una combinación en el área con José Paradela terminó en el 0-1, justo antes del descanso.

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Para el complemento, Diego Cocca movió piezas y adelantó líneas. Atlas empujó con intensidad, pero dejó espacios. Un error de concentración al 55 abrió la puerta para el segundo golpe celeste, Christian Ebere, en su debut en liguilla, marcó.

El partido tomó tintes dramáticos. Al 69, Arturo González aprovechó un descuido defensivo y acercó a los locales.

Más tarde, Aldo Rocha empató desde el punto penal, lo que encendió el estadio. Los rojinegros sintieron el empate, pero otro error cobraría factura.

Cuando parecía que todo quedaba igual, apareció la última estocada. Al 87, Ebere firmó el 2-3 definitivo y su doblete desde el manchón penal.

Así, Joel Huiqui le ganó la partida a Cocca, en la ida, y tomó ventaja rumbo a la vuelta en el estadio Banorte. El novato venció al experto en Liguillas.