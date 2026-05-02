Chivas cayó 3-1 frente a Tigres en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, un duelo al que llegaron con cinco bajas, las cuales no deben de ser excusas según Gabriel Milito.

Con el Tala Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González en Selección Mexicana, el Rebaño perdió a cinco grandes elementos para la Liguilla, algo que resintió el sábado en el estadio Universitario.

"Lo sabíamos. Estaba contemplado desde el inicio del torneo (jugar liguilla sin seleccionados). Pero no estoy acá para poner excusas, las situaciones las aceptamos porque quedaron definidas desde un inicio, no hay mucho de qué hablar”, señaló el argentino.

¡No hay excusas! ❌



Las bajas en Chivas por selección no deben de ser factor en esta serie frente a Tigres, luego de caer 3-1 en la ida. pic.twitter.com/ispnq2kLcB — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 3, 2026

El estratega rojiblanco aseguró que “guardaremos energía para la revancha”, que se juega el próximo sábado en el estadio Akron.

Pese a la pesada losa que tiene el cuadro rojiblanco para el juego de vuelta, el estratega del Rebaño no pierde la fe y la ilusión de poder conseguir un resultado que los coloque en las semifinales del torneo.

“Anímicamente tenemos una oportunidad muy buena. Al final jugamos contra un rival difícil, pero es lo que esperábamos”, señaló.

“Con la mente fría, con fe, con toda la ilusión del mundo y más el apoyo de nuestra gente (espero) podamos ser capaces de revertir la situación”, agregó el pastor del Rebaño.

La posición en la tabla beneficia a Chivas, pero el marcador global luce complejo de empatar o incluso de superar para la vuelta.