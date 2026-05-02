Por séptima ocasión consecutiva, las Águilas del América se convirtieron en semifinalistas de la Liga MX Femenil.

Las azulcremas sufrieron, pero eliminaron a FC Juárez después de rescatar la victoria 3-2 con marcador global de 4-3 en los cuartos de final del Clausura 2026.

En el primer tiempo, América amenazó —en al menos tres ocasiones— con superar la protección de la guardameta Emily Alvarado.

Sin embargo, contrario a la estrategia que planearon las locales, quienes terminaron por abrir el marcador fueron las Bravas de Juárez.

La escuadra fronteriza aprovechó que Sandra Paños dejó un amplio espacio en la portería azulcrema para cederle los reflectores al gol que Aisha Solórzano (22’) remató dentro del área.

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A lo lejos, desde las gradas del estadio Ciudad de los Deportes, los aficionados enunciaron el cántico de “Vamos, América, que esta noche debemos de ganar” para serenar la frustración que creció entre Scarlett Camberos, Geyse Ferreira e Irene Guerrero porque sus tiros a gol terminaron por volar el balón.

Cuando parecía que las Bravas construyeron una seguridad en el hogar de las azulcremas, Yunaira López recibió una doble tarjeta amarilla que la obligó a abandonar la cancha.

FC Juárez terminó el partido con diez jugadoras y, en su lugar, Irene Guerrero (42’) cobró la pena máxima para devolverle, momentáneamente, la tranquilidad al América Femenil.

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Pese al golpe anímico, la escuadra fronteriza no se agachó y, para sorpresa de los presentes en el recinto, le propinó un segundo gol a las locales, gracias a un cabezazo de Aurélie Kaci (57’).

A partir de ese momento, la desesperación acompañó el rostro de las futbolistas azulcremas. Al menos, hasta que Scarlett Camberos (72’) rescató el empate y remató dentro del área.

Lentamente, las Bravas de Juárez se despidieron de lo que pudo haber sido su primera semifinal en la Liga MX Femenil, más aún porque Irene Guerrero (90’+2’) selló un doblete en el último momento.

Después de asegurar su boleto a la siguiente instancia eliminatoria, América conocerá a su próxima rival este domingo, una vez que se defina la serie entre Tigres y Toluca Femenil.