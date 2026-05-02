Liga MX: Tigres vs Chivas: horarios y dónde ver EN VIVO ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Gabriel Milito hizo historia con las Chivas en el Clausura 2026. El técnico argentino cerró la fase regular con 36 unidades, cifra que ningún otro estratega rojiblanco había alcanzado en casi tres décadas de torneos cortos.

A lo largo de 17 jornadas, el Guadalajara mostró picos muy altos en lo futbolístico; pero también quedó exhibido en un par de duelos que evidenciaron que no era el todopoderoso de las primeras seis fechas.

El Rebaño no contará con cinco futbolistas importantes para la Liguilla, ya que Javier Aguirre los convocó a la Selección Mexicana, lo que representa un golpe importante para la plantilla.

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En el primer partido de abril, el Rebaño enfrentó a Pumas y en esa primera parte se notó el bajón de nivel del equipo. Para la segunda mitad, Armando González respondió con un doblete para rescatar el empate (2-2) y así mantenerse como líder.

De la euforia en el Estadio Akron por empatar con dramatismo, pasaron a un duro revés frente a Tigres en el Universitario. En ese encuentro, los felinos despedazaron el planteamiento de Milito y golearon 4-1. Sin duda, el peor partido de las Chivas en el campeonato.

La respuesta llegó ante Puebla, a quien vencieron 5-0. Después vinieron dos empates sin goles contra Necaxa y Xolos de Tijuana. Este cierre pobre les costó el liderato, que terminaron por ceder ante Pumas de la UNAM.

Los tapatíos salen como favoritos. Foto: CLUB GUADALAJARA

Existe una correlación entre el desplome rojiblanco y el nivel de sus jugadores. Por ejemplo, la “Hormiga” González no logró anotar en los últimos cuatro encuentros, luego de marcar en los 10 previos. El rendimiento de Roberto Alvarado y Efraín Álvarez también fue bajo; ambos, piezas clave en la ofensiva, quedaron lejos de su mejor versión.

Tras arrancar el campeonato con seis victorias consecutivas, el cuadro rojiblanco apenas sumó una en los últimos cinco duelos. Milito y sus pupilos buscan evitar que se pierda lo construido en este Clausura 2026, aunque llegan a la Liguilla con muchas dudas.

Tigres vs Chivas: Cuándo y donde ver EN VIVO cuartos de final IDA

Horario: 19:00 horas

Lugar: Estadio Universitario

Transmisión: Azteca 7