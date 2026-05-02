Liga MX Femenil: Horario y canales para ver los Cuartos de Final del Clausura 2026; HOY, sábado 2 de mayo

Este sábado se disputarán dos de los partidos de vuelta correspondientes a los Cuartos de Final del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil, donde América, FC Juárez, Cruz Azul y Monterrey se jugarán la vida para amarrar un boleto a las semifinales del torneo.

Por un lado, las “Águilas” del América buscarán romper el empate (1-1) ante las “Bravas” de Juárez. La escuadra azulcrema terminó la fase regular del certamen como líder de la tabla general, por lo que aprovechará dicha ventaja para dar un golpe de autoridad frente a su afición en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En la otra rama, las “Rayadas” de Monterrey recibirán la visita de la “Máquina” de Cruz Azul en el Estadio BBVA. Similar al compromiso entre América y Juárez, ambas escuadras vivieron un empate en el partido de ida, por lo que jugarán para adueñarse del pase a la siguiente ronda.

Mañana terminará la instancia eliminatoria. La agenda dominical en la Liga MX Femenil cerrará con Tigres contra Toluca y Pachuca contra Chivas.

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Monterrey y Cruz Azul Femenil, durante la Liguilla del Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de vuelta en los Cuartos de Final del Clausura 2026?

Sábado, 2 de mayo

América vs FC Juárez | 15:55 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium , TUDN , Nu9ve y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

vs | 15:55 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , , y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil. Monterrey vs Cruz Azul | 18:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

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