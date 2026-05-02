Atlas vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 2 de mayo

La Liguilla entra en ritmo con un duelo que promete alta tensión. Cruz Azul y Atlas chocan en los cuartos de final, en una serie que promete emociones desde el primer silbatazo.

La Máquina llega con el ánimo a tope tras golear a Necaxa en la última jornada. Ese resultado no solo sumó puntos, también devolvió sensaciones. El equipo se reencontró en la cancha y ahora encara la fase final con ilusión.

El cambio en el banquillo marcó un giro. Tras la salida de Nicolás Larcamón, el grupo encontró aire fresco bajo el mando interino de Joel Huiqui. El técnico celeste asumió el reto con carácter y lanzó un mensaje que encendió a la afición: “Recuerden, la Liguilla no está muertiña”.

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Pese a la baja de Erik Lira por convocatoria a Selección Mexicana, el plantel luce sólido. La profundidad y el momento anímico colocan al conjunto como uno de los favoritos al campeonato. Charly Rodríguez, tras su baja del Tricolor, será ahora el capitán y guía de la media.

Del otro lado, el Atlas apuesta por el orden, tal y como lo hicieron ante el América. El plan será cuidar la portería en la ida y golpear en el momento justo. El defensa Rodrigo Schlegel lo confesó: Es muy importante mantener el cero. Este equipo tiene corazón.

¿Cuándo y dónde ver el Atlas vs Cruz Azul?

El duelo entre Atlas y Cruz Azul desde el estadio Jalisco será transmitido por televisión abierta. Te contamos los detalles para el choque de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Fecha: Sábado 2 de mayo

Horario: 21:15

Transmisión: Canal 5, TUDN, Layvtime YouTube o ViX Premium

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