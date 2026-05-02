Oswaldo Alanís confía en la Selección Mexicana de Javier Aguirre por este motivo

Oswaldo Alanís defendió la camiseta de México en 23 ocasiones y, si hubiera tenido la oportunidad, lo hubiera hecho “cientos de veces con gusto”.

Al haber experimentado la “inexplicable” sensación de portar la playera tricolor, el nacido en Morelia les dedicó un mensaje a los dirigidos por Javier Aguirre, de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

“Estar en Selección es lo más grande, es una satisfacción, es el mayor orgullo que puedes tener [porque] es el punto a donde todo jugador quiere llegar. Valórenlo, métanle, disfrútenlo, y hagan lo mejor que puedan para representar dignamente a México”, alentó el exdefensa.

El canterano de los Tecos pidió que el proceso de Javier Aguirre sea “respetado y apoyado” por la afición mexicana, ya que señaló que su equipo podría tener una destacada actuación en el Mundial, donde serán anfitriones por tercera ocasión.

“Puede sorprender, a pesar de que no es una Selección que se vea con esperanza, [pero] así es el futbol y puede tener un éxito que no se esperaba. Habrá que ser pacientes, para que las cosas salgan bien, tengo fe y esperanza de que las cosas salgan bien y le deseo lo mejor”, compartió el ahora creador de contenido.

El exjugador de las Chivas también confía en que los futbolistas del Vasco saldrán con “hambre” de competir en casa.

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