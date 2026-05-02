Oswaldo Alanís revela el secreto que permitió a Matías Almeyda tener una exitosa etapa en Chivas

En dos años y medio, Matías Almeyda fue campeón con el Guadalajara en cinco ocasiones.

Con un trofeo de Liga MX, uno de Supercopa MX, dos de Copa MX y uno de Liga de Campeones de la Concacaf, el Pelado se convirtió en el segundo director técnico más ganador en la historia del Rebaño.

Uno de los puntos que permitió que el estratega tuviera éxito en el equipo fue la plena confianza que tenía en cada uno de sus jugadores.

“Matías creyó en nosotros y nosotros creíamos en él, esa fue una de las claves bien importantes. Todos estábamos comprometidos con él, estábamos unidos, todos defendíamos y corríamos. Hizo un equipo compenetrado y eso fue lo que nos dio para que se pudiera dar [el éxito]”, destacó Oswaldo Alanís.

El exzaguero, inamovible en el esquema del Pelado, también consideró que otro “par de puntos” relevantes en la gestión de Almeyda fueron la unión y su confianza en el talento tricolor: “Matías ayudó a hacer compañerismo y tenía credibilidad en el mexicano. Se enfocó y nos repitió infinidad de veces que creyéramos en nosotros, porque que él creía en el mexicano”.

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