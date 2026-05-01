André Jardine, sin temor a los Pumas y lanza advertencia: Inicia un nuevo torneo

Tal vez lo mostrado en la cancha no deja satisfechos a los aficionados del América, pero la confianza de André Jardine previo al inicio de la Liguilla parece inquebrantable.

Enfrentar a los Pumas, líder del Clausura 2026, podría dejarlos como víctimas, pero al técnico de las Águilas no le preocupa el momento de su rival, para él "inicia un nuevo torneo".

"Empieza un torneo nuevo y hay que ser directos en este aspecto. La sumatoria de puntos te da confianza, la fase regular te da funcionamiento, pero entrar de 1, 4, 5 u 8 da lo mismo", declaró el brasileño.

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"Ahora quién sea el mejor equipo en los cuatro tiempos será el que tenga más chances de estar en semifinales, y en consecuencia pelear el título", agregó el timonel de las Águilas.

🗣️ "Es un torneo nuevo. Tenemos las mismas posibilidades del primero, cuarto o quinto lugar"



André Jardine no se pone la etiqueta de víctima y lanza un contundente mensaje 🦅🔥 pic.twitter.com/pl3DevEzPZ — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 1, 2026

Para Jardine, en la Liguilla, ni mucho menos en los Clásicos, hay favoritos. Considera que en el Clásico Capitalino ambos llegan con las mismas posibilidades de trascender.

"Ya hablé muchas veces, no hay favoritos en Clásicos, sino el que se preparó mejor, quien tenga la estrategia correcta, quién llega más inspirado y aprovecha los momentos decisivos será el favorito. De lo contrario, quien sepa quien ganará que saque la plata en los sitios deportivos (apuestas)", aseveró André Jardine.

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Este domingo, América recibe a los Pumas en el Estadio Banorte y la vuelta sera el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.