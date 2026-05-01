Gabriel Milito y la difícil tarea que tiene en las Chivas 

Javier Aguirre llamó a cinco futbolistas de las Chivas para conformar su lista rumbo al Mundial 2026, por lo que el Rebaño no contará con estos elementos para la Liguilla del Clausura.

Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González no estarán en la Fiesta Grande.

Bajo esta circunstancia, el técnico argentino debe encontrar a los sustitutos que tomen el lugar de los ausentes para evitar un ridículo en cuartos de final.

En el arco, está claro que Óscar Whalley tomará el lugar del Tala Rangel. El portero español, con ascendencia mexicana, ya tuvo minutos en el cierre de la fase regular y ahora busca demostrar que puede ser un fiable en estos escenarios de alto nivel.

Desde la lesión de Romo, apareció Diego Campillo, quien —por cualidades— es similar al experimentado defensor/mediocentro, por lo que ese lugar ya tiene nombre. En caso de no ser él, podrían aparecer Gilberto Sepúlveda o Miguel Tapias.

Con Brian Gutiérrez, las opciones serían Omar Govea o el propio Rubén Oso González, pues el joven volante solía ser su suplente. Aunque también sería posible ver ahí a Yael Padilla.

La ausencia del Piojo Alvarado le abriría la puerta a Santiago Sandoval. El canterano rojiblanco ya sabe lo que es llenar ese hueco y podría competir con Hugo Camberos en ese mismo sitio.

Con la falta de la Hormiga González, no solamente hay un espacio en la delantera, también se van 12 goles del equipo. Ángel Sepúlveda (recién recuperado de su lesión), Ricardo Marín y hasta Sergio Aguayo serían los responsables de la ofensiva rojiblanca ante los Tigres en Liguilla.