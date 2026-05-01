Guillermo Cortés consiguió un título mundial en taekwondo y ahora sueña con Juegos Olímpicos 

Guillermo Cortés ya no sólo celebra un Campeonato Mundial Juvenil, también traza el mapa de su futuro. La mirada está fija en un objetivo claro: Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“Me motiva demasiado. Ahora, hay que echarle más ganas, hay que entrenar más para los próximos objetivos que vienen, como Juegos Olímpicos de la Juventud y Los Ángeles 2028, además de los Campeonatos Mundiales que vienen. Hay que prepararse y seguir echándole todas las ganas del mundo”, afirmó.

El jalisciense sabe que el camino será exigente, con nuevos desafíos, rivales con mayor experiencia y una competencia cada vez más intensa. Sin embargo, su entorno confía en que está listo para dar ese salto.

Carlos Cortés, su padre y entrenador, lo tiene claro: “Hay que trabajar mucho; sabemos el camino, sabemos cómo es el proceso para llegar a Juegos Olímpicos. Sabemos que va a ser un camino muy duro, que hay que luchar mucho por los puntos para también estar en buen puntaje internacional”, dijo el coach, quien detalló que su hijo ya ha competido en categoría adulta, incluso con títulos nacionales desde los 15 años.

El joven taekwondoín también entiende el peso histórico que carga. México destacado en esta disciplina con figuras como Víctor Estrada, María del Rosario Espinoza, Guillermo Pérez, así como Óscar e Iridia Salazar, quienes han dejado huella en Juegos Olímpicos y forman parte de un listado al que Kato sueña llegar.

“Sí, claro que sí. Primeramente Dios, llegue a estar en esa lista y sería un sueño llegar a esos Juegos Olímpicos”, expresó.