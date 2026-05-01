Guillermo Cortés, el nuevo rostro del taekwondo en México 

La historia de Guillermo Cortés parece escrita con tinta de disciplina, familia y fe. Todo empezó cuando su padre decidió llamarlo Kato, inspirado en el personaje popularizado por Bruce Lee en el “Avispón Verde”. Aquel apodo, que nació como un juego en la infancia, hoy acompaña a un tricampeón mundial de taekwondo que se perfila a convertirse en la nueva cara de esta arte marcial.

En Tashkent 2026, el jalisciense de apenas 16 años escribió una página dorada para México: Se proclamó campeón mundial juvenil en la categoría de menos de 59 kilogramos, y sumó este logro a sus títulos universales en cadetes disputados en Sofía 2022 y Sarajevo 2023. Sin embargo, más allá de la medalla, hay una imagen que resume todo: El joven con la bandera de México fundido en un abrazo con su padre, Carlos Cortés.

“Hay muchos momentos que recuerdo en la pelea... Y haber corrido con mi papá con la bandera juntos, son esos recuerdos que los tengo aparte de todos, aquí en mi pecho”, confesó Kato, aún con la emoción viva.

El camino al oro no fue sencillo. Superó a rivales de Eslovenia, Costa Rica, Moldavia, Rusia y Canadá, antes de llegar a la final frente al surcoreano Ha Ji Woon. “Fue algo muy padre y significativo enfrentarte a Corea... Un rival así, y más en una final de un Campeonato Mundial; es una final soñada y haberlo logrado es algo muy importante”, relató.

La preparación fue meticulosa. Combate a combate, estrategia a estrategia. “Sí íbamos haciendo una estrategia pelea por pelea con mi papá, con mi hermano”, dijo.