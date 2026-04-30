La Selección Mexicana viajará a Australia como preparación para las eliminatorias mundialistas

Recientemente, la Selección Mexicana Femenil firmó su participación en el Premundial de Estados Unidos de este año, luego de un estupendo camino en el clasificatorio de la Concacaf W y para su preparación enfrentarán a Australia en una serie de dos juegos.

Por medio de un comunicado en redes, el Tri anunció su gira por aquel país donde enfrentará a las Matildas con el fin de seguir sumando minutos ante potencias mundiales y así buscar el boleto al Mundial de 2027 con buen ritmo.

Pedro López y sus dirigidas jugarán el primero de los partidos el sábado 6 de junio en el McDonald Jones Stadium, Newcastle. El segundo juego es el martes 9 de junio en el CommBank Stadium en Sídney, en ambos escenarios se espera haya una gran respuesta por parte de la afición australiana.

"Estamos emocionadas de jugar dos partidos frente a México este mes de junio", señaló Heather Garriock, directora ejecutiva de futbol de Football Australia.

La directiva también reconoció la importancia de estos duelos para continuar creando la conexión con su afición, y claro para atraer a las futuras generaciones al futbol femenil.

"Los aficionados de todo Nueva Gales del Sur demuestran constantemente un apoyo increíble a las CommBank Matildas, y no tenemos ninguna duda de que estos dos partidos reforzarán esa conexión y seguirán inspirando a la próxima generación de jugadoras y seguidores".

De igual manera, sabe que la Selección Mexicana será un buen rival para conocer sus parámetros y poder pulir detalles en las diversas áreas que deban de hacerlo.

"Nosotras anticipamos que México traerá un estilo de juego único y serán un gran examen para nuestro equipo, lo que supondrá un paso importante en nuestra preparación de cara a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027."

Esta será la primera gira internacional del equipo femenil, objetivo que han buscado cumplir y hoy ya lo hicieron realidad.