Los jugadores de México que Panini "convocó para su álbum, pero Javier Aguirre no

Hace unos días, Javier Aguirre reveló el hombre de 12 futbolistas de la Liga MX que estarán en el Mundial de este verano, la cual fue muy distinta a la que Panini anunció hace unas semanas en promoción del álbum que salió a la venta.

Aún faltan 14 nombres para completar la convocatoria oficial de México para la Copa del Mundo, los cuales se conocerán dentro de un par de semanas.

Panini se adelantó en sus páginas de seleccionados nacionales, por lo que un gran número de futbolistas que salen en sus estampas no lograron llegar a esta primera convocatoria, algo que causó molestia entre los aficionados mexicanos.

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Luis Malagón

El portero del América sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que lo dejó fuera de la competencia en el arco tricolor, y por alrededor de un año.

Diego Lainez

Aunque su presente con Tigres es destacado, Javier Aguirre ni siquiera lo consideró para la última Fecha FIFA y por obvias razones tampoco entró a la última lista. Parecía que el joven que alguna vez ilusionó al futbol mexicano estaría en el Mundial, pero solamente estará en el Panini.

Carlos Rodríguez

Una de las grandes sorpresas de la convocatoria del 'Vasco' fue la ausencia de Carlos, quien se perfilaba para estar en este Mundial, tanto así que el álbum lo daba por hecho.

Marcel Ruiz

Una lamentable lesión lo hizo perderse los juegos ante Portugal y Bélgica, por ende perdió terreno en esa pelea en el mediocampo. Aunque suma minutos tras su regreso de una ruptura parcial del ligamento de su rodilla derecha, Aguirre no lo tomó en cuenta.

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Marcel Ruiz con Toluca, durante la Copa de Campeones de la Concacaf - Foto: Imago7

Erick Sánchez

Aunque estuvo dentro de los últimos llamados del Vaso Aguirre, no logró pasar el corte en esta última instancia. Tendrá su estampa mundialista, pero no la experiencia de jugarlo.

Hirving Lozano

Pese a no ser de la Liga MX, pero estar sin equipo, el 'Chucky' no disputará si tercer nivel por el tema de tener nula actividad futbolística. Su participación en el Mundial está asegurada, pero en el Panini solamente.

César Huerta

Uno de los mexicanos en el extranjero, pero que no ha visto minutos en este año. De momento, se desconoce cómo lleva su recuperación y su participación parece estar más que descartada.