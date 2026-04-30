Gaby López mantiene la calma tras primera ronda en el LPGA Riviera Maya Open

Los nervios y la presión que sintió Gaby López el año pasado en Mayakoba no desaparecieron, pero en lugar de jugarle en contra, lo utilizó como combustible para firmar una primera ronda impresionante en el LPGA Riviera Maya Open.

La golfista mexicana quedó empatada en la cuarta posición junto a Nelly Korda, Suvichaya Vinijchaitham, Erika Hara, Cocona Sakurai y Soo Bin Joo con una tarjeta de 4 golpes bajo par, producto de cinco birdies y dos errores, uno de ellos fue doble bogey. Sin embargo, un águila en la bandera del 18 fue su golpe destacado del día.

Al final de su participación, no celebró su gran arranque, sino que, fiel a su estilo, dio muestra de su mentalidad implacable para mantenerse en este mismo ritmo el fin de semana.

“Fue una buena ronda pero el torneo no empieza hasta los últimos 9 hoyos del último día, así que pondré mi juego en buena posición para el fin de semana, comprometida, valiente y a dar lo mejor”, declaró.

“Tuve una ronda muy sólida, estoy muy contenta de estar junto a la número uno del mundo, jugando las mejores batallas es la posición en la que todas soñamos estar”, agregó.

Gaby confirmó que vive el mejor momento de su carrera -ocupa el lugar 27 del ranking mundial- y de cara al segundo día de actividades este resultado “me da mucha confianza, confirmo que estoy haciendo las cosas bien, aunque el golf es un deporte imperfecto y lo tengo que aceptar para poder avanzar”.

Si mantiene este nivel en la segunda ronda, la mejor golfista mexicana de la actualidad no sólo podrá romper su maldición y avanzar el corte, sino que podría llegar al último día con posibilidades de conquistar El Camaleón.