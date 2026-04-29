Nelly Korda se siente emocionada por jugar en México: “Estoy cómoda, es mi tipo de clima”

Después de su histórica victoria en el Chevron Championship la semana pasada, donde terminó con una tarjeta de 18 golpes bajo par y conquistó el tercer Major de su carrera, la estadounidense Nelly Korda aterrizó en México, emocionada por jugar la segunda edición del LPGA Riviera Maya Open.

La actual número uno del mundo dejó atrás su hazaña en el Memorial Park Golf Course para tomar el campo El Camaleón de Mayakoba, donde encabeza la lista de 144 jugadoras que competirán por la gloria en México. Las condiciones del clima, la hacen sentir como en casa.

“La última vez que jugué en México fue en mi año de novata, así que estoy emocionada de estar de vuelta, estuve en este resort hace unos años así que estoy feliz de estar de vuelta, es mi tipo de clima, caliente y húmedo”, declaró en conferencia de prensa.

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¡Quiere ser como Lorena Ochoa! 🇲🇽 🔥



La mejor golfista de la actualidad, Nelly Korda, confiesa su admiración por la mexicana Lorena Ochoa pic.twitter.com/Q1beLI9hiY — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 29, 2026

“Me encanta competir en ambientes cálidos y húmedos, mi cuerpo lo agradece más que el clima frío. Tenía muchas ganas de jugar acá y crear recuerdos fuera de Estados Unidos”, agregó Korda.

Con 27 años, la originaria de Bradenton, Florida, se encuentra en la cima del golf femenil en un comienzo de temporada ideal, con triunfos en el Torneo de Campeones de Hilton Grand Vacations y el primer Major del año. En México, buscará sumar un nuevo trofeo a su extenso palmarés, donde destacan 17 victorias en el LPGA Tour, tres Majors y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

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Nelly Korda - Foto: LPGA

“Es un increíble logro (ser la número uno del mundo), es algo que quería tener cuando era chica y eso significa que juegas al mejor golf. Para mí significa que estoy jugando mi mejor golf, pero no me enfoco en el ranking, me enfoco en la simplicidad del golf, de tratar de hacer lo mejor que puedo”, mencionó.

La mejor jugadora de la actualidad destacó la importancia de que la LPGA salga de Estados Unidos y en México intentará escribir su nombre con letras doradas.