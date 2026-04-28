Lorena Ochoa inaugura la segunda edición del LPGA Riviera Maya Open

Este jueves se llevará a cabo la primera ronda de la segunda edición del LPGA Riviera Maya Open en el prestigioso campo de golf El Camaleón de Mayakoba, en un fin de semana que reúne a las mejores jugadoras del mundo en México, incluida la legendaria Lorena Ochoa, quien dijo presente en la inauguración del torneo.

En una ceremonia que tuvo como escenario el tee de salida del hoyo 18, Ochoa acompañó a las golfistas mexicanas Gaby López, Isabella Fierro y María Fassi a dar los golpes inaugurales del torneo que busca inspirar a nuevas generaciones y convertirse en una parada tradicional del circuito.

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“Qué bonito poder estar aquí, gracias a la Federación (Mexicana de Golf) y a LPGA por estar acá y a mis amigas (Gaby López, María Fassi e Isabella Fierro) que ahora les toca jugar, qué bonita semana”, declaró la exnúmero uno del mundo.

A lo largo de su carrera, Lorena Ochoa se convirtió en la mejor golfista del planeta durante 158 semanas consecutivas y supo ganar 27 veces en la LPGA, con dos Majors como el British Open (2007) y el Kraft Nabisco Championship (2008). Sin embargo, recordó la presión que sentía cuando jugaba en México y por eso le dejó un mensaje especial a las nuevas jugadoras.

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“Disfruten la semana en casa, que se sientan relajadas, el año pasado fue un gran aprendizaje por traer la presión de ser local, pero lo importante es sentir que es una responsabilidad nuestra para que vengan de diferentes lugares de la República para inspirar a nuevas generaciones. Ver un torneo en vivo te invita a soñar y te cambia la realidad. Felicidades por inspirar a tantas niñas en todo México para soñar en convertirse en profesionales”, concluyó una de las mejores deportistas mexicanas de la historia.

En el evento también dijeron presente Gustavo Santoscoy Arriaga y su hijo, el director del torneo, Gustavo Santoscoy García, fundadores de GS Sports Management, empresa dedicada a la promoción y desarrollo del deporte femenil en México.

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