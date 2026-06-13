La "fiebre" mundialista ya se siente en varios países y en Perú llegó hasta la policía durante un operativo encubierto que permitió la captura de un presunto narcomenudista en San Juan de Lurigancho, Lima.

Y es que para evitar levantar sospechas, los agentes utilizaron disfraces inspirados en las mascotas oficiales del Mundial de Fútbol 2026 antes de intervenir una vivienda ubicada en el barrio Las Flores.

La acción policial culminó con la detención de Carlos Cabrera Heredia, de 48 años, conocido con el alias de "Pichichi", quien fue sorprendido presuntamente acondicionando sustancias ilícitas dentro de su inmueble.

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Disfraces del Mundial 2026 fueron clave en el operativo

Según informó la Policía Nacional, los efectivos del Grupo Terna del Escuadrón Verde utilizaron trajes de Clutch, el águila, y Maple, el alce, mascotas oficiales diseñadas para la Copa del Mundo 2026.

La estrategia permitió que los agentes se acercaran al inmueble sin despertar sospechas entre los vecinos y concretaran la intervención de manera sorpresiva.

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Al ingresar a la vivienda, los policías encontraron al investigado mientras realizaba la dosificación de drogas utilizando recortes de periódico para preparar los envoltorios que posteriormente serían distribuidos.

Durante el registro domiciliario, los agentes hallaron un total de 2 mil 500 paquetes de pasta básica de cocaína, además de envoltorios con marihuana y dinero en efectivo cuya cantidad no fue precisada.

La inspección también permitió encontrar un arma de fuego escondida en uno de los cajones de una habitación. De acuerdo con la Policía, el arma estaba abastecida con municiones operativas al momento de su hallazgo.

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La Policía informó que Carlos Cabrera Heredia registra antecedentes penales por tráfico de drogas. De acuerdo con los registros oficiales, el intervenido ya cumplió condenas anteriores por delitos similares y, en su última reclusión, permaneció nueve años en prisión.

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🇵🇪 | Agentes del Grupo Terna de la Policía de Perú, como parte de una estrategia de inteligencia, se disfrazaron de las mascotas de la Copa del Mundo 2026 y capturaron a un presunto microcomercializador de drogas en San Juan de Lurigancho, en Lima.



Los efectivos policiales… pic.twitter.com/aiRGcyFekt — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 12, 2026

Tras la intervención, el detenido fue trasladado junto con todas las evidencias al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho.

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Los representantes del Ministerio Público supervisan las diligencias y la formalización de los cargos correspondientes por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, mientras continúan las investigaciones, el sospechoso permanecerá bajo custodia policial a disposición de las autoridades.

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