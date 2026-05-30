Durante una ceremonia oficial realizada el 7 de mayo en Chile, un hecho inesperado interrumpió la graduación de nuevos equipos caninos especializados en detección de drogas y armas, entrenados por el servicio de Aduanas en coordinación con la Armada de Chile.

El evento, que marcaba la incorporación de los primeros binomios formados por guías y perros de trabajo, transcurría con normalidad hasta que uno de los ejemplares, un Pastor Belga Malinois, reaccionó de forma repentina y se lanzó hacia el Vicealmirante Arturo Oxley, Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

El can alcanzó a sujetar parte del pantalón del oficial a la altura del bolsillo, provocando el desgarro del uniforme, aunque sin causarle lesiones. De acuerdo con la institución, la reacción del animal se habría relacionado con su nivel de activación, edad y temperamento, factores propios de su proceso de entrenamiento.

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Personal a cargo del ejemplar intervino de inmediato para controlarlo y retirarlo del lugar. La autoridad naval, según se informó posteriormente, mantuvo la calma durante el incidente y continuó sin complicaciones mayores.

El perro fue retirado del salón y quedó bajo evaluación y reentrenamiento supervisado por el área de Policía Marítima. Las autoridades señalaron que el animal se encuentra en buen estado físico, mientras continúa su proceso de ajuste conductual dentro del programa de formación especializada.

Reacciones en redes

El incidente generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios dividieron sus opiniones entre quienes se centraron en el estado del animal y quienes cuestionaron en tono irónico lo ocurrido durante la ceremonia.

Algunos mensajes mostraron preocupación por el comportamiento del can: “el perro está nervioso” eso diré si me paran en alerta aeropuerto. Otros, en cambio, defendieron la reacción del ejemplar y sugirieron incluso medidas hacia el oficial involucrado: “EXIJO TEST DE DROGAS A ESTE FUNCIONARIO!! EL PERRO POLICÍA CUMPLIÓ CON SU TRABAJO!!”.

También hubo quienes interpretaron el episodio con humor y especulación: “Parece que escondía algo en ese bolsillo jajajaja”.

En Chile, en una presentación contra el narcotráfico, unos perros policiales entrenados para oler y localizar la droga, mordieron el bolsillo del almirante del ejército chileno que estaban presentando el acto.



Surrealista, ¿qué es lo que llevaba en el bolsillo ese almirante? 🤔 pic.twitter.com/Zwo0S8usSR — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) May 30, 2026

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gs/bmc