Coatetelco, Mor. - Horas antes de trascender la captura del edil de Cuautla, Jesús Corona Damián, en Acapulco, Guerrero, la gobernadora Margarita González Saravia afirmó que su administración tiene como base la honestidad y la cercanía con el pueblo.

“Somos un gobierno honesto, responsable y cercano a la gente. Estamos en la misma línea que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de construir gobiernos humanistas al servicio del pueblo”, dijo desde el municipio indígena de Coatetelco, en la zona poniente del estado, donde encabezó las Caravanas del pueblo: territorios de paz y buen vivir.

Mientras tanto, los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Morelos destacaron la captura del alcalde morelense y reconocieron el trabajo coordinado de las instituciones federales, encabezado por el secretario de Seguridad del Gobierno de México, Omar García Harfuch.

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“Somos un gobierno honesto, responsable y cercano a la gente. Estamos en la misma línea que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo", dijo la gobernadora. | Foto: Especial.

“Reiteramos nuestra disposición de colaborar con las autoridades competentes, así como el compromiso con la legalidad, seguridad y construcción de paz en los 36 municipios”, expusieron en un comunicado.

Estas acciones, refirieron, fortalecen la estrategia “Morelos por la Seguridad” y son muestra del combate a la corrupción, el fortalecimiento del Estado de derecho y la política de cero impunidad que impulsa el gobierno.

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