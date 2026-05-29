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Cuernavaca, Mor.- La cifra de contagios de sarampión en Morelos ascendió a 31 en lo que va de este año, con dos recientes confirmaciones de menores de edad, de 10 y 12 años en Cuernavaca, familiares de los últimos tres casos con esta enfermedad.
Los niños reciben el seguimiento clínico por especialistas para monitorear su evolución y asegurar el cumplimiento de los protocolos de aislamiento domiciliario, informó la Secretaría de Salud en el Estado.
Con estas confirmaciones, el sector Salud anunció que intensificará el operativo de respuesta inmediata en la capital del estado, el cual contempla la búsqueda intencionada de contactos, el reforzamiento del cerco perimetral y jornadas intensivas de vacunación para blindar la zona y cortar la cadena de transmisión.
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Las autoridades sanitarias llamaron a las madres, padres y tutores para revisar las cartillas nacionales de salud de las y los menores, y acudir a la unidad médica más cercana en caso de requerir iniciar o completar esquemas de vacunación.
También los exhortó a no automedicarse y solicitar atención médica inmediata ante la presencia de síntomas como fiebre alta, secreción nasal, tos, conjuntivitis o sarpullido que inicia en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo.
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JACL/cr
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