Cuernavaca, Mor.- Una semana después del Operativo Enjambre, la gobernadora Margarita González Saravia presentó el “Plan Morelos por la Seguridad” con la única novedad de llevar ferias de la paz a los 36 municipios.

En su exposición la mandataria morelense reconoció que el estado tiene una deuda histórica en materia de seguridad.

Más adelante, informó que los operativos conjuntos e interinstitucionales arrojaron solo en mayo 691 detenidos, 22 armas recuperadas, 91 vehículos asegurados. “Bajamos en más de 62% la tasa diaria de homicidios comparando este mes de mayo con el 2024”, dijo.

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Más adelante lamentó tanta desinformación de la conversación pública, en las redes sociales, por lo que comprometió un plan de comunicación para dar a conocer los avances en materia de seguridad y evitar la mala información que obedece a otros intereses.

González Saravia afirmó que en el territorio morelense están desplegados más de 5 mil efectivos con presencia en colonias de alto índice delictivo y muchas actividades de proximidad.

Morelos presenta nuevo plan de seguridad; reportan baja de 62% en homicidios. Foto: Especial.

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Su decálogo para abatir la inseguridad pública considera atender las causas, fortalecer a la Policía, la inteligencia e investigación y coordinar absolutamente a todas las instituciones. Habló de reforzar la prevención del delito, seguir en el trabajo del Plan de seguridad universitaria y reforzar la denuncia ciudadana.

La gobernadora hizo énfasis en los casos de las mujeres violentadas, cuya cifra es de 22 mil denuncias en un año de mujeres violentadas en los Centros Libres para las mujeres que acuden para una atención inmediata.

Antes de la gobernadora, el general José Luis Bucio, secretario de Seguridad en Morelos, compartió los mismos puntos y resaltó que la ciudadanía verá mayor presencia en las instituciones, en las calles, carreteras, municipios, y zonas prioritarias. Su compromiso, sin embargo, es complicado porque varios mandos policiales declararon a la prensa que, desde su llegada, hace un mes, el general ordenó limitar el consumo de gasolina y en consecuencia algunos policías paran sus unidades a falta de combustible.

La presentación del Plan de Seguridad Morelos fue atestiguada por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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