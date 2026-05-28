Aunque “Knock-Off” apuntaba a convertirse en uno de los grandes estrenos coreanos de Disney+ desde el año pasado, el drama protagonizado por Kim Soo Hyun, a quien también vimos en “La reina de las lágrimas” en Netflix, continúa sin fecha de lanzamiento.

La serie, prevista originalmente para marzo o abril del año pasado y que ya contaba con su primera temporada grabada y la segunda en producción, se vio frenada luego de que el actor se viera involucrado en un escándalo mediático tras ser acusado públicamente de haber mantenido una relación inapropiada con la fallecida actriz Kim Sae Ron cuando esta era menor de edad.

Aunque el caso dio un giro reciente con el arresto del creador de contenido de YouTube Kim Se-ui, señalado por haber realizado afirmaciones difamatorias contra el intérprete, Disney+ ha reiterado que no tiene planes de estrenar el contenido por el momento.

Un portavoz de la plataforma declaró a Xportsnews esta semana que la postura de la compañía no ha cambiado.

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El proyecto había llamado la atención no solo por el nombre de Kim Soo Hyun, sino también por su costo de producción, estimado en alrededor de 40 millones de dólares, de acuerdo con The Korea Times.

A raíz de los señalamientos en uno de los puntos más altos de su carrera, el actor se vio afectado en su imagen pública y perdió algunos contratos publicitarios, mientras que otros proyectos quedaron en pausa.

El giro en el caso de Kim Soo Hyun

En un comunicado difundido por Gold Medalist, agencia de representación de Kim Soo Hyun, ayer 27 de mayo, se informó que los investigadores habrían concluido que las acusaciones y pruebas presentadas por Kim Se-ui fueron manipuladas con inteligencia artificial.

Medios locales reportaron que la orden de arresto hacia el youtuber fue concedida al considerar que existía riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.

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Cabe mencionar que en una conferencia ofrecida en marzo de 2025, el actor Kim Soo Hyun negó directamente los señalamientos de su vida privada al afirmar: “Nunca mantuve una relación con la fallecida cuando era menor de edad”, y aclaró que sí sostuvo un romance de aproximadamente un año cuando ella ya era mayor de edad.

Asimismo, aseguró que no ejerció presión económica sobre la actriz por supuestas deudas, señalamiento que en su momento se vinculó con la muerte de Kim Sae Ron, quien fue hallada sin vida en su domicilio a los 24 años, en un caso que fue manejado como suicidio, ocurrido un mes antes de las acusaciones.

El actor entonces emprendió acciones legales civiles y penales por un monto de 12 mil millones de wones contra Kim Se-ui, representante del canal de YouTube Garosero Research Institute, así como contra familiares de Kim Sae Ron.

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¿De qué trata “Knock-Off”?

La serie narra la historia de un hombre cuya vida cambia radicalmente tras la crisis financiera asiática de 1997, quien posteriormente logra construir un imperio en el mercado global de productos falsificados. Junto a Kim Soo Hyun también participa la actriz Jo Bo-ah, conocida por “El zorro de nueve colas”.