El actor surcoreano Kim Soo-hyun, conocido por K-dramas de Netflix como "La reina de las lágrimas" y "Está bien no estar bien", atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera.

Tras la muerte de la actriz Kim Sae-ron, de 24 años, a inicios de 2025, su familia lo acusó de haber sostenido una relación con ella cuando aún era menor de edad, lo que ha puesto en duda su reputación y le ha costado contratos con marcas internacionales.

En medio de la controversia salió a la luz una carta escrita a mano por el actor durante su servicio militar. De acuerdo con su abogado, Ko Sang-rok, el documento demuestra que en ese periodo mantenía una relación con otra mujer y no con Kim Sae-ron.

La fallecida actriz Kim Sae-ron habría tenido un romance con el actor Kim Soo-hyun, cuando era menor. Foto: Instagram oficial.

El escrito se difundió este 30 de septiembre con el objetivo de “restaurar la reputación dañada del actor y corregir afirmaciones distorsionadas”.

Según la defensa, Kim Soo-hyun y Kim Sae-ron comenzaron a salir en el verano de 2019 y la relación se extendió hasta 2020. Las fotografías que circularon en el canal de YouTube Garo Sero Institute, donde se les ve con demostraciones de afecto y basadas en testimonios de la familia de la actriz, corresponderían a ese periodo y no a su adolescencia.

El abogado detalló que entre 2016 y 2019, tiempo en el que el actor cumplió con el servicio militar, Kim sostenía otra relación. Prueba de ello son alrededor de 150 cartas que enviaba a su entonces pareja, en las que plasmaba sentimientos y fragmentos como “Quiero decir tu nombre. Te amo”.

La defensa también desmintió documentos presentados por el mismo canal meses atrás, entre ellos una carta atribuida a Kim Soo-hyun que supuestamente habría compartido con Kim Sae-ron. Según Ko, el escrito en realidad era un ensayo personal sobre la vida militar y planes futuros, y no un mensaje romántico.

Poco después del fallecimiento de Kim Sae-ron, el canal de YouTube aseguró que la relación entre ambos había comenzado cuando ella tenía 15 años y se prolongó durante seis años. Aunque el actor reconoció haber sido pareja de la actriz, negó que esto ocurriera durante su adolescencia.

Kim Soo-hyun emprendió acciones legales por difamación contra Hoverlab y contra miembros de la familia de la actriz. También negó la autenticidad de supuestos audios donde se insinuaba que el vínculo inició en la secundaria, asegurando que fueron creados con inteligencia artificial.

La versión de la familia de Kim Sae-ron

La familia de Kim Sae-ron, sin embargo, sostiene otra versión. En marzo revelaron mensajes de texto de 2016, cuando ella tenía 15 años y él 28, en los que él expresaba su deseo de besarla y abrazarla. Para su abogado, estos textos muestran un comportamiento inapropiado y manipulador.

Además, se informó que en 2024 Kim Sae-ron habría escrito una carta a Soo-hyun en la que lo llamaba “su primer y último amor” y pedía que no la evitara. El documento, acompañado de fotografías de autolesiones, nunca llegó a entregarse.

La actriz fue hallada muerta en su casa de Seúl a principios de 2025. La causa se confirmó como suicidio, en medio de presiones económicas derivadas de un préstamo con su agencia Gold Medalist, la misma que representa a Kim Soo-hyun.

Foto: Instagram oficial.