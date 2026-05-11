LLa voz de las mujeres no suele permanecer en la historia, pero la de Hildegard von Bingen, monja benedictina del siglo XII, mística, compositora, escritora y científica, lo hace, dice la directora Clarissa Malheiros, en entrevista.

“En la infancia, empieza a tener lo que ella llama las visiones. Pero no son visiones en éxtasis, son visiones que habitan su interior. Hasta que, en un momento de su vida, escucha una voz que le dice que escriba lo que le fue enseñado, lo que le fue dicho, lo que le fue mostrado. Y ahí empieza a plasmar todo en estos libros visionarios. ¿En qué nos interesa este gran personaje hoy en día?”, se pregunta la directora de Hildegarda, un aire atravesado por la luz, obra que hizo en colaboración con Juliana Faesler, a partir de textos de Von Bingen, Victoria Cirlot y Veronica y Alejandra Lira.

Su vigencia radica en la complejidad de un personaje que, como Sor Juana, se adelantó a su tiempo. Una mujer muy política —abunda Malheiros— que mantuvo relación epistolar con los grandes intelectuales y protagonistas de su época: desde Federico I Barbarroja hasta el Papa. Una mujer que habló desde la primera persona. Un yo que no existía en la Edad Media, un parteaguas, recalca la directora. Y la parte que Hildegard ilumina del Medievo: el vicio, la virtud, la reflexión ética.

“Ella pensaba la armonía musical era, en realidad, la manifestación del alma. O que el alma se organizaba en la música. Entonces, son cosas maravillosas lo que ella nos trae al presentre. Nosotras elegimos los textos para esta obra. Fue una investigación que hicimos durante cinco años, jugando con sus textos”.

Añade que el público va a ser bien recibido y guiado hacia el universo de la mística alemana, “de forma que pueda comprenderlo perfectamente. Lo llevamos de la mano para que tenga una experiencia escénica plena”.

Hildegarda, un aire atravesado por la luz es una obra de la compañía La Máquina de Teatro, que se presenta como parte de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia. Actúan la propia Malheiros, Sol Sánchez, Paulina Álvarez Muñoz y Narda Belinda Moreno. Puede verse el 14 de mayo, a las 20:00; sábado 16, 19:00, y domingo 17, 18:00 horas, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

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