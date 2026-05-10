Liga MX: Así se jugarán las semifinales del torneo Clausura 2026

La final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX está cada vez más cerca, pero primero, deberán enfrentarse los cuatro primeros lugares en las semifinales, que ya quedaron definidas después de una emocionante serie de cuartos de final.

Los primeros en sellar su pase a las semifinales fueron las Chivas, quienes lograron una impresionante hazaña tras vencer a Tigres en el estadio Akron, a pesar de contar con dos goles de desventaja al comienzo del partido y de no contar con cinco de sus seleccionados. Después se definió el que será su rival en esta siguiente instancia: Cruz Azul. La Máquina se impuso sin problemas al Atlas.

Lee también Carlos Hermosillo lanza dura crítica a Guido Pizarro: "Es un cagón"

Este domingo, los Tuzos dejaron sin corona al bicampeón Toluca y después, Pumas y América se robaron los reflectores con un vibrante Clásico Capitalino que dejó un marcador global de 6-6, donde los universitarios salieron triunfadores.

A continuación, les presentamos cómo quedaron los cruces definidos de semifinales.

ASÍ SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES DEL CLAUSURA 2026

(1) Pumas vs Pachuca (4)

(2) Chivas vs Cruz Azul (3)

Por ahora, la Liga MX no ha hecho oficial cuándo se llevarán a cabo los partidos de ida y de vuelta.

Lee también Gabriel Milito opina sobre jugar en el estadio Jalisco las semifinales