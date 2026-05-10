Pumas se burla del América con LOS MEJORES MEMES tras avanzar a semifinales

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Este domingo los sufrieron, pero lograron eliminar al América (6-6 global) gracias a su posición en la tabla y así, sellar su boleto a las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde enfrentarán al Pachuca.

Los dirigidos por Efraín Juárez empezaron el partido de la mejor forma posible. Rubén Duarte (2'), Nathan Silva (12') y Jordan Carrillo (22') habían anotado los tres goles que parecía que iban a encaminar a los universitarios a una noche tranquila, sin embargo, fue todo lo contrario.

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América logró mostrar su "animal competitivo" que lleva dentro y le hizo pasar una noche incómoda a los universitarios. Otra vez, la disciplina en Pumas falló y dos penales los ayudaron a empatar el partido a los azulcremas.

Sin embargo, Henry Martín falló el suyo y Ciudad Universitaria explotó de alegría al ver a los Pumas eliminar a su acérrimo rival.

Por eso, la afición de Pumas se burló del América en redes sociales con LOS MEJORES MEMES.

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