El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes dejó escenas de pánico y angustia. Pero pocas como las que quedaron registradas en video, de personas que lo vivieron desde las alturas.

Es el caso de usuarios del cablebús en Cali, conocido como MIO Cable, que quedaron atrapados en lo alto durante el sismo.

Un video difundido en redes sociales muestra la angustia de dos mujeres que iba en el MIO Cable, que se empezó a sacudir con fuerza debido al movimiento telúrico.

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"¡Ay no!", grita una de las mujeres, mientras otra exclama: "¡Ay, mamá!".

Un joven, vestido con una piyama quirúrgica, se persigna y parece decir una oración, mientras otra joven se aferra al asiento.

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"¡Por favor, Dios mío!", vuelve a exclamar una de las mujeres, mientras el otro pasajero que viaja con ellos en la cabina se aferra a su mochila.

🔴 #NoticiasTrivisión | Pasajeros del sistema MÍO Cable, en Cali, Colombia, vivieron momentos de gran tensión mientras permanecían suspendidos en el aire durante el fuerte movimiento sísmico de esta mañana.



Videos difundidos en redes sociales muestran la preocupación de los… pic.twitter.com/fW6FkrLFxN — Noticias Trivisión (@trivision_cr) August 10, 2026

Las cabinas permanecieron detenidas durante el sismo, pero se movían con fuerza debido al movimiento de la tierra. Una vez que fue seguro hacerlo, el personal activó los procedimientos de desalojo y todos los pasajeros salieron de las cabinas de manera segura.

Más tarde se informó de la suspensión temporal del servicio de MIO Cable en Cali mientras se realizaban evaluaciones técnicas de la infraestructura.

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Metro Cali, encargado del servicio del cablebús, dijo que se habían detectado afectaciones en mampostería y en el componente motriz del cable aéreo que requerían una revisión.

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Obreros de la construcción en Bogotá también pasaron un susto con el temblor.

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Un video muestra el momento en que empieza la sacudida y los trabajadores se aferran a las varillas del edificio. "¡Santísimo señor!", clama uno de ellos.

"¡Quietos todos, quietos, quietos!", dice otro, tratando de calmar a sus compañeros.

La grabación muestra cómo se mueven las varillas. "¡Mira ese edificio!", señala otro de los trabajadores.

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"Padre eterno, padre santo, padrecito lindo", reza un obrero. "Ayúdenos, Dios mío!", se escucha.

El video muestra una grúa que también se sacude con fuerza por el sismo.

Uno de los obreros sugiere bajar, mientras otro les pide a todos que se calmen. "¡Calmados, niños, calmados por favor! ¡Bajemos, pero calmados, por favor!".

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#Atención 🌆🚨 Así luce Cali a esta hora tras el fuerte sismo que sacudió al país. Una vista panorámica permite observar el panorama de la ciudad mientras continúan las labores de verificación y atención de posibles afectaciones.



📹 Imágenes muestran cómo transcurre la situación… pic.twitter.com/eNn6P5fBZq — Vanguardia (@vanguardiacom) August 10, 2026

Otro video, grabado desde lo alto, que causó alto impacto, es una vista panorámica de Cali, una de las más afectadas por el terremoto, donde se ven manchas de polvo, proveniente de los inmuebles que se estaban desplomando.

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Solo en Cali, de acuerdo con cifras actualizadas del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, murieron 35 personas por el terremoto, que dejó en la ciudad unos 700 heridos, tres hospitales colapsados, 18 hospitales con daños, 39 centros educativos afectados y el aeropuerto con algunos daños.

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En todo el país hay al menos 132 fallecidos, según la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) porque desde el mediodía de este lunes el gobierno no ha divulgado más datos consolidados a nivel nacional. Con información de EFE

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