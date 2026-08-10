Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Ante la serie de operativos federales que se realizan en Tamaulipas contra el huachicol, el gobernador Américo Villarreal Anaya expresó este lunes lo siguiente: “Nos da mucho gusto que estos operativos se estén generando en nuestra entidad”.

Reconoció que no han tenido la conclusión de algunos casos, porque son de carácter federal y los procesos de investigación son cerrados, en cuanto a los incautamientos y las características, “no sabemos ni siquiera si son o no hidrocarburos o en qué calidad están, como contrabando o como defraudación fiscal hasta que no nos den el avance de las investigaciones”.

Villarreal explicó los motivos por el cual se da esta situación en la entidad: “El país que más refinerías tiene es Estados Unidos, tiene 130 refinerías, nosotros tenemos seis a nivel nacional y la de Deer Park, pero de esas refinerías en Estados Unidos el 55 por ciento, es decir, 70 refinerías están en el estado de Texas y en el estado de Louisiana y la fuente de entrada natural de la importación de gasolina que necesitamos en México todavía en este equilibrio que tenemos que estar trabajando”.

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Añadió que existe la importación de gasolinas a través de la frontera, “y la frontera natural para hacerlo pues es Tamaulipas o los puertos de Veracruz y de Altamira que es hacia donde se dirigen estas oportunidades de comercio en la costa de Texas y en la costa de Louisiana. Entonces aquí es donde los operativos a pesar de que se han encontrado en otras entidades, en cuando menos cinco he visto yo en los medios de comunicación, pues uno de los principales sitios donde tenemos que estar pendiente de este tipo de comercio ilegal en este ámbito de hidrocarburos es en Tamaulipas por ser una condición natural de tránsito en este comercio binacional que se da en los combustibles”.

Al preguntarle del recuento de casos, el gobernador se refirió a los casos más recientes: “Ahorita sabemos nosotros del aseguramiento de Reynosa, este predio que no estamos ciertos honestamente en Ciudad Victoria, relacionado a qué actividad porque no hemos tenido más información; y pues estaremos atentos a esta condición y el que conocemos de hace tiempo pues el que se dio en Tampico también en la cuestión del transporte vía marítima”.

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El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy que, en el municipio de Güémez (en los límites con el municipio de Victoria), elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y personal de Pemex catearon dos inmuebles donde detuvieron a 14 personas y aseguraron 348 mil 700 litros de aceite, nueve tractocamiones, un autotanque, 22 toneles, 16 contenedores de acero móviles, 25 vehículos y una tolva.

dmrr