Xochitepec, Mor. - Ocho reos de alta peligrosidad vinculados al delito de extorsión fueron trasladados de urgencia desde cárceles de Morelos hacia el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 18, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos ejecutó el operativo la mañana de este lunes con el despliegue de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana y el resguardo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales.

Entre las personas privadas de la libertad que son trasladadas están:

Pascual “N”, alias "El Pato"

Rafael “N” alias “El Niño de Oro”

“El Edson”

"El Glue",

El "Mimoso

“La Cebra”

Quienes, de acuerdo con las autoridades, se dedicaban a extorsionar desde los Centros de Reinserción Social.

Morelos traslada a ocho reos de alta peligrosidad a Coahuila; están vinculados con extorsiones desde cárceles. Foto: Especial.

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La SSPC informó que con el traslado masivo de internos de perfil criminológico alto se desarticularon redes delictivas internas, y siete de los objetivos operaban desde el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos y uno más se ubicaba en la cárcel varonil de Jojutla.

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La Fiscalía General del Estado reportó que, de enero a julio de 2026, las autoridades han resuelto más de 150 casos de extorsión focalizados en la región oriente de la entidad, con un saldo de 58 delincuentes detenidos y 55 narcocateos ejecutados.

El Gobierno del Estado confirmó que la medida se integró a la estrategia “Morelos por la Seguridad” para frenar las extorsiones telefónicas orquestadas desde las celdas y mantener el control operativo del sistema penitenciario estatal.

dmrr