La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que la próxima semana arrancará un programa para plantar 500 mil árboles en la zona urbana de la Ciudad de México.

“Estamos hablando de banquetas, que es lo más difícil, pero también estamos hablando de camellones; estamos hablando de lugares amplios, en los que podamos plantar árboles. Esa es la información que damos, acerca de la reforestación, y la próxima semana estaremos inaugurando nuestro programa de Reforestación Urbana”, indicó.

Dio a conocer que en lo que va de este año, la administración capitalina ha plantado 5 millones de árboles en la Ciudad de México, principalmente en el Suelo de Conservación, de un total de 10 millones que prevén plantar como parte del Altépetl.

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“En este año, hemos plantado 5 millones de árboles. Esto es muy importante. Recuerden que tenemos un programa especial llamado Altépetl, con miles y miles de personas, sobre todo, de las Zonas de Conservación, de los Suelos de Conservación, que han estado plantando desde que las lluvias empezaron —que empezaron muy temprano, desde el mes de abril, ni siquiera en mayo, desde abril— y hemos plantado 5 millones de árboles”, dijo.

Al resaltar que este domingo se plantaron 35 mil árboles en 10 alcaldías de la CDMX, como parte de la Jornada Nacional de Reforestación, la mandataria capitalina indicó que el año pasado se logró plantar 10 millones de árboles en toda la capital, meta que se mantiene para este 2026.

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En conferencia de prensa, Brugada Molina resaltó la importancia de dar seguimiento a los árboles que se plantan, por lo que hay un equipo permanente que regresa a los puntos donde se plantan árboles para dar mantenimiento.

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