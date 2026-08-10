Tlalnepantla, Méx. - Dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México fueron detenidos por su probable participación en una red de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio de combustible.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los detenidos son Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia.

Raúl “N” fue detenido en Acapulco, Guerrero, mientras que Carlos Eduardo “N” fue capturado en la Ciudad de México.

En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y de la Ciudad de México.

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De acuerdo con las investigaciones, los dos funcionarios forman parte de una red en la que también participan servidores públicos, exservidores públicos y particulares.

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Las denuncias de propietarios de verificentros permitieron establecer que el grupo exigía cuotas ilegales para permitir la operación de los establecimientos.

En otros casos, los integrantes de la red habrían utilizado sus atribuciones para simular actos con los que buscaban despojar a los propietarios de sus concesiones y de la infraestructura de los verificentros.

Las víctimas recibían amenazas para evitar que denunciaran los hechos. Según la Fiscalía mexiquense, los pagos se exigían en efectivo y debían entregarse en un domicilio identificado por las autoridades.

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La investigación establece que la red habría obtenido varias decenas de millones de pesos al mes mediante el cobro de cuotas para evitar el cierre de líneas de verificación. A ese monto se sumaban pagos por la revalidación de las autorizaciones.

La Fiscalía del Estado de México señaló que buscará contactar a otras posibles víctimas para que presenten denuncias, debido a que algunas no lo han hecho por temor a represalias.

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Las investigaciones continúan para identificar al resto de los integrantes de la red y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

dmrr