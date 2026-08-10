Ecatepec, Méx. - El gobierno de Ecatepec informó que fortalece la coordinación con autoridades federales y estatales para acelerar acciones de agua, salud, seguridad y bienestar contempladas en el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Alcaldes del oriente mexiquense, entre ellos la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, se reunieron con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para evaluar los avances del plan, que busca transformar esta región, olvidada durante décadas por anteriores gobiernos.

En reunión realizada en esa dependencia federal, en la Ciudad de México, los ediles del oriente informaron los principales avances en sus territorios con obras y acciones que cambian toda esta zona de la entidad, conurbada a la capital del país.

Ecatepec aumenta cobertura de agua al 85 por ciento; rehabilita 24 pozos para ampliar el servicio. Foto: Especial.

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Cisneros Coss destacó que alrededor de 85% de la población de Ecatepec cuenta ya con agua por la red y el gobierno municipal trabaja para alcanzar el 100% de cobertura, servicio que al inicio de la actual administración solo tenía 35% de los colonos.

En Ecatepec se rehabilitaron 24 pozos de agua potable con inversión federal, estatal y municipal. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reperforó otros cinco pozos, tres de ellos ya entregados a la población, como el Colosio 2, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, que produce 37 litros de líquido por segundo y beneficia a 30 mil habitantes de la Zona Norte de Ecatepec.

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Igualmente se construyó el Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, con capacidad para almacenar 5 millones de litros de agua, que se distribuye en esta región. Se prevé edificar un tanque de 10 millones de litros para solucionar el grave desabasto de líquido que existe en la Quinta Zona y áreas altas de la Sierra de Guadalupe.

Ecatepec aumenta cobertura de agua al 85 por ciento; rehabilita 24 pozos para ampliar el servicio. Foto: Especial.

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Ecatepec realiza diversas obras y acciones del Plan en materia educativa. Actualmente se construye un CBTIS en la zona de Ciudad Cuauhtémoc y también se contempla en esta región edificar una Universidad Rosario Castellanos.

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La repavimentación de vialidades y calles en Ecatepec se realiza de manera permanente, lo que beneficia a miles de habitantes de diversas comunidades, cuyas calles quedaron abandonadas durante décadas.

En materia de seguridad pública, Ecatepec forma parte del Mando Único y la Policía Municipal cuenta con respaldo de la Secretaría de Marina, lo que permitió la disminución de delitos de alto impacto.

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Ecatepec aumenta cobertura de agua al 85 por ciento; rehabilita 24 pozos para ampliar el servicio. Foto: Especial.

El Plan Oriente es impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La intención principal es revertir el rezago social y de infraestructura en beneficio de más de 10 millones de habitantes de 11 municipios mexiquenses.

Cuenta con inversión proyectada de 75 mil 786 millones de pesos, que se aplicarán en 121 acciones y programas prioritarios, sobre todo en materia de seguridad pública, agua potable, salud, educación y programas sociales.

dmrr