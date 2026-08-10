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Una góndola que transportaba alrededor de 40 toneladas de residuos de construcción, conocidos como cascajo, volcó sobre la lateral de la carretera México-Puebla, a la altura de avenida Las Torres, en la colonia San Miguel Teotongo, alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión, de color blanco, sufrió una falla mecánica en el yugo, lo que habría provocado que la góndola perdiera estabilidad y terminara volcada.
El vehículo era conducido por un hombre de 31 años, quien fue atendido en el sitio por los cuerpos de emergencia. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas de gravedad.
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Elementos policiales del sector Teotongo acudieron como primeros respondientes y realizaron labores de seguridad y abanderamiento en la zona, mientras se esperaba el arribo de personal especializado para retirar la unidad y el material que transportaba.
La volcadura generó afectaciones a la circulación en la zona, por lo que se recomendó a los automovilistas extremar precauciones y disminuir la velocidad al aproximarse al punto del accidente.
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Las autoridades realizaron las maniobras correspondientes para retirar el tractocamión y liberar por completo la vialidad.
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