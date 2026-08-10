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La alcaldía Cuauhtémoc entregó mil 200 costales industriales -mejor conocidos como hongos- y siete carritos de recolección de basura en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco.
La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, explicó que el plan contempla tres acciones: limpieza profunda de los depósitos, la colocación de nuevos costales industriales y una logística permanente de recolección para evitar que los residuos vuelvan a acumularse.
"Después de muchos años recuperamos uno de los símbolos más queridos de Tlatelolco. Pero no se trata solo de poner costales nuevos: se trata de hacer que vuelvan a funcionar y que funcionen bien", señaló en un comunicado.
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Explicó que los llamados "hongos" forman parte del sistema de recolección de basura de Tlatelolco, y durante décadas facilitaron el manejo de basura en la unidad habitacional, pero la falta de mantenimiento provocó que muchos dejaran de cumplir su función.
La alcaldía apuntó que estos depósitos operaron con costales rotos o deteriorados, lo que provocó basura expuesta, malos olores, escurrimientos y condiciones propicias para la presencia de fauna nociva.
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Por ello, Rojo la Vega hizo un llamado a los vecinos para conservar en buen estado los depósitos y permitir que la recuperación sea permanente.
"Recuperar es importante, pero cuidar juntas y juntos lo recuperado es lo que hace que el cambio permanezca. Y eso es Renace Cuauhtémoc", concluyó.
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dmrr
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