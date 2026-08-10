La alcaldía Cuauhtémoc entregó mil 200 costales industriales -mejor conocidos como hongos- y siete carritos de recolección de basura en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco.

La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, explicó que el plan contempla tres acciones: limpieza profunda de los depósitos, la colocación de nuevos costales industriales y una logística permanente de recolección para evitar que los residuos vuelvan a acumularse.

Cuauhtémoc recupera los “hongos” de Tlatelolco; entrega mil 200 costales y siete carritos de recolección de basura. Foto: Especial.

"Después de muchos años recuperamos uno de los símbolos más queridos de Tlatelolco. Pero no se trata solo de poner costales nuevos: se trata de hacer que vuelvan a funcionar y que funcionen bien", señaló en un comunicado.

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Explicó que los llamados "hongos" forman parte del sistema de recolección de basura de Tlatelolco, y durante décadas facilitaron el manejo de basura en la unidad habitacional, pero la falta de mantenimiento provocó que muchos dejaran de cumplir su función.

Cuauhtémoc recupera los “hongos” de Tlatelolco; entrega mil 200 costales y siete carritos de recolección de basura. Foto: Especial.

La alcaldía apuntó que estos depósitos operaron con costales rotos o deteriorados, lo que provocó basura expuesta, malos olores, escurrimientos y condiciones propicias para la presencia de fauna nociva.

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Por ello, Rojo la Vega hizo un llamado a los vecinos para conservar en buen estado los depósitos y permitir que la recuperación sea permanente.

Cuauhtémoc recupera los “hongos” de Tlatelolco; entrega mil 200 costales y siete carritos de recolección de basura. Foto: Especial.

"Recuperar es importante, pero cuidar juntas y juntos lo recuperado es lo que hace que el cambio permanezca. Y eso es Renace Cuauhtémoc", concluyó.

dmrr