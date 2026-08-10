La dirigencia del PAN en la Ciudad de México pidió que el despojo sea considerado e investigado como un delito de delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, el vocero de la dirigencia panista, Federico Döring, recordó que, a nivel federal, la delincuencia organizada se define cuando tres o más personas se asocian con fines delictivos, lo que ocurre con los despojos.

“La industria del despojo no se puede dar sino se tiene una colusión de servidores públicos de distintas áreas y son tres más, y así como en el ámbito federal existe la delincuencia organizada para otras ramas, me parece que este tipo de delito, con más de 39 mil casos, merece ser tratado como delincuencia organizada”, comentó.

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Y añadió: “Se tiene que tratar como tal, no es un raterio metiéndose a robar a una casa, es una mafia que, con información que hay en el Registro Público de la Propiedad, o en algún juicio, o un reporte a la policía, alguien con algún dato decide que ahí puede robarse lo que no es suyo, por eso queremos que se le trate como lo que es: delincuencia organizada y no como un delito aislado”.

Al respecto, la presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, pidió a las y los diputados de Morena voltear a ver al actuar del director General del Registro Público de la Propiedad, Héctor Muñoz, “quien es señalado por muchos vecinos de ser quien pasa la información, de ser quien está permitiendo estos cambios en escrituras, si no es así, que Héctor Muñoz tome cartas en el asunto y que genere resultados en los Gabinetes de Despojo”.

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De igual forma, solicitó al secretario de Gobierno, César Cravioto, ser institucional y “que no vea colores en un problema y en una crisis de Ciudad, que vea en todas y todos nosotros la forma, el instrumento para poder llegar a más capitalinos”.

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En este sentido, el diputado local Diego Garrido subrayó que los cambios en los folios o en escrituras únicamente se puede hacer si hay funcionarios del Gobierno de la Ciudad coludidos con estas mafias.

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“Es importante destacar que nosotros lo hemos señalado: el Registro Público de la Propiedad es quien informa si un predio está habitado o no porque ellos hacen los cruces con las personas que están vivas, con las personas que ya murieron y ellos tienen la información de cada uno de los propietarios. También la Secretaría de Finanzas, el gobierno tiene conocimiento e información de quién está pagando el predial y quién no ha estado pagando el predial. Toda esta información ellos la cruzan y se la dan a los delincuentes para que hagan estos delitos”, apuntó.

Anunció un nuevo paquete de iniciativas para combatir el despojo, entre las que destacan crear una Fiscalía Especializada, así como juzgados especializados en materia de despojo; y crear la obligación de que se dé una audiencia judicial urgente para que en 72 horas se le regrese el predio de manera provisional al legítimo propietario.

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