El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció la puesta en marcha de un módulo de atención para orientar y acompañar a las vecinas y vecinos que hayan sido víctimas del delito de despojo o se encuentren en riesgo de perder su patrimonio por esta causa.

Señaló que el despojo es un delito que debe combatirse con firmeza y recordó que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar todos y cada uno de los casos, así como asegurar la propiedad y sancionar a quienes resulten responsables.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a orientar a nuestros vecinos y a llevar sus casos ante la Fiscalía para que les hagan caso y podamos defender su propiedad, defender el patrimonio que con tantos años de esfuerzo han logrado”, afirmó.

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El alcalde panista informó que a partir de este lunes 10 de agosto el módulo estará instalado en la explanada de la demarcación, operando de las 9:00 a las 14:00 horas, donde las personas afectadas podrán recibir orientación sobre las acciones que pueden emprender y el acompañamiento necesario para presentar sus casos ante las autoridades correspondientes.

Asimismo, adelantó que todos los miércoles ciudadanos habrá un responsable para atender de manera directa a las personas que hayan sido víctimas de este delito o que estén siendo amenazadas por presuntos delincuentes.

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Tabe subrayó que la alcaldía no sustituirá las funciones de la Fiscalía, pero sí hará lo que esté a su alcance para acompañar, orientar y apoyar a las víctimas, así como para evitar que los vecinos enfrenten solos una situación que pone en riesgo el patrimonio que han construido durante años.

“Nosotros estamos en Miguel Hidalgo para defender a nuestras vecinas y vecinos. No vamos a permitir que quienes han trabajado toda su vida para construir un patrimonio se sientan solos o desprotegidos”, enfatizó.

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Finalmente, el edil hizo un llamado a quienes estén enfrentando un caso de despojo o hayan recibido amenazas relacionadas con su propiedad a acercarse a la Alcaldía para recibir orientación y canalizar su situación ante las autoridades competentes.

Cabe destacar que, de acuerdo con el portal de Datos Abiertos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Miguel Hidalgo registra el menor índice de despojo entre las demarcaciones de la capital, con una tasa de 19.8 casos por cada 100 mil habitantes.

mahc/LL