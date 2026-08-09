Nikita Rawal recibió un beso no consensuado de una fanática, durante los premios a los que está asociada su casa productora; atónita, la actriz de Bollywood trató de apartar a la joven que, a pesar de su reacción, le dio otro beso, ese último, en la mejilla.

Este sábado, 8 de agosto, se celebró la primera edición de los Bright Ott and Style Awards, premios que reconocen a lo mejor del entretenimiento digital, celebran los aciertos de plataformas de streamming, así como galardonan los atinos dentro de la moda de La India.

Rawal, que inició su carrera como actriz y bailarina de Bollywood y Tollywood (cine realizado al sur de India), es dueñen de Nikita Rawal Productions, empresa afiliada a los premios, por lo que su presencia al evento estaba confirmada.

Lee también A ritmo de música mexicana Ángela Aguilar y Christian Nodal le cantan a Pepe Aguilar en su cumpleaños

De acuerdo a "Internet Movie DataBase" (IMDb), en su país, Nikkita es conocida con el mote de "la Shakira India", debido a su gran talento para el baile, por ello, no es sorpresa que, varias y varios de sus seguidores tratasen de retratarse a lado de ella durante los premios.

Sin embargo, una de sus seguidoras tuvo un comportamiento desaforotunado, cuando posó junto a Rawal, en la alfombra roja del Hotel Sahara Star, en Mubai, en donde fue organizado el evento.

[Publicidad]

La joven, visiblemente emocionada, saludó con un beso en la mejilla a la actriz, quien, con expresión gustosa, abrazó a su fan, hasta que esta le dio otro beso, pero en los labios; cuando Nikita trató de apartarla, su seguidora ejerció presión con sus brazos, lo que impidió que la famosa pudiera esquivar el beso, hasta que logró apartar a la seguidora con sus dos brazos.

Lee también Sergio Corona casi 98... y tan campante

A pesar de la reacción conmocionada de Rawal, la joven insitió en interactuar con la bailarina y, después de decirle algunas palabras, le dio otro beso en la mejilla, sin embargo, la actriz no atendió al comentario de la joven y, aunque en principio, trató de mantenerse sonriente, una lágrima rodo a lo largo de su mejilla.

[Publicidad]

El video, que circula a través de las redes sociales, luego de que se viralizara el acontecimiento, también muestra el momento en que la actriz se reúne con los organizadores del evento cubriéndose la boca con una expresión de gran desconcierto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc