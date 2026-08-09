El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, afirmó que “Morena está construyendo una dictadura” al impulsar nuevos lineamientos en materia del derecho de las audiencias.

A través de un comunicado, aseguró que el partido en el poder “pretende controlar qué información pueden recibir las y los mexicanos y qué se puede decir”.

En su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, acompañado por Mario Di Costanzo y Miguel Sulub Caamal, el legislador priista advirtió que dichos lineamientos pueden convertirse en mecanismos de censura, al permitir que el gobierno determine qué noticias son “verdaderas”, “falsas” o “descontextualizadas”.

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Moreira Valdez señaló que, bajo el argumento de proteger a la población, el gobierno podría decidir incluso qué programas puede ver la ciudadanía, al asumir la facultad de determinar qué contenidos son aceptables y cuáles no. Agregó que no se dejen engañar porque más que un defensor de audiencias, lo que habría es un censor

Rubén Moreira también cuestionó expresiones de integrantes de gobiernos emanados de Morena relacionadas con el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.

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A su vez, el abogado Miguel Ángel Sulub explicó que el derecho de las audiencias no es un asunto exclusivo de los medios de comunicación o de los periodistas, sino que debe interesar a todas y todos, porque se relaciona directamente con el derecho a la información que recibe la sociedad a través de las noticias, la televisión, la radio, las plataformas, las redes sociales y los periódicos.

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Advirtió que el reglamento que se quiere expedir para supuestamente proteger ese derecho, en realidad, afectaría tres derechos fundamentales: el derecho a la información, la libertad de expresión y la libre difusión de las ideas.

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Sulub consideró preocupante que se dé seguimiento a las publicaciones de las personas en redes sociales cuando ejercen su libertad de expresión, porque, dijo, es la forma en que las dictaduras actúan, “empiezan a observarnos, a vigilarnos para que luego empiecen a presionarnos y acosarnos para tratar de callarnos”.

Por su parte, Mario Di Costanzo sostuvo que México no quiere ni debe estar preparado para una dictadura, pero advirtió que el país está caminando hacia ese escenario. “Esta ley mordaza, es estalinista”, expresó.

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Di Costanzo vinculó la discusión sobre la censura con la situación económica del país y señaló que la economía de las familias mexicanas se encuentra en una situación complicada, con incrementos en precios y un crecimiento del endeudamiento de los hogares mediante tarjetas de crédito, así como mayores índices de morosidad.

“Morena está construyendo una dictadura como la de Nicaragua, eso es lo que están haciendo”, concluyó Rubén Moreira.

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