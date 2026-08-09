Ante la próxima aplicación del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha incrementado la inconformidad entre los aspirantes por la sede asignada para presentar la evaluación en modalidad presencial, pues afirman que llevarla a cabo implicará mayores gastos y tiempos de traslado.

Así asignó la UNAM sedes a aspirantes a examen de control

Sin embargo, ¿cómo determinó la UNAM las sedes, fechas y horas asignadas a cada uno de los aspirantes?

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, la asignación se realizó considerando criterios de regionalización, con el objetivo de reducir, en la medida de lo posible, los tiempos y costos de traslado, por lo que aclaró que no será posible realizar cambios de sede.

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“La Universidad Nacional Autónoma de México agradece tu disposición para acudir a la presentación del examen de control. Sabemos que este proceso implica tiempo, organización y, en algunos casos, un traslado desde su lugar de residencia; por ello, hemos procurado generar las mejores condiciones para que pueda realizar tu evaluación con tranquilidad, seguridad y en igualdad de circunstancias”, se lee en un mensaje de la institución a los aspirantes registrados.

“La Universidad ha dispuesto los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para que este proceso se desarrolle en condiciones de seguridad, orden y equidad. Nuestro compromiso es ofrecer a todas las personas aspirantes convocadas un entorno adecuado para la presentación del examen de control”, agrega.

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Aspirantes a ingresar a la UNAM, acompañados por sus familiares, exigieron respeto a los resultados del examen de admisión. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

UNAM pide puntualidad a aspirantes

La Universidad Nacional, previo a la aplicación del examen de control, también recomendó a los aspirantes revisar con anticipación la ubicación de la sede asignada y planificar el traslado considerando las condiciones de tránsito o cualquier eventualidad; presentarse puntualmente en la fecha y horario señalados en la cita y llegar con suficiente anticipación para realizar el registro de ingreso sin contratiempos; y llevar consigo una identificación oficial vigente y la cita de examen impresa.

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Adicionalmente, procurar descansar adecuadamente la noche anterior y acudir en condiciones que permitan concentrarse plenamente durante la aplicación; en caso de requerir realizar un traslado de larga distancia, organizar con anticipación aspectos como transporte, hospedaje o alimentación, a fin de evitar contratiempos el día del examen; y atender en todo momento las indicaciones del personal universitario, quien estará disponible para orientar y brindar el apoyo necesario durante la estancia en la sede.

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Aspirantes aceptados de la UNAM no acuden convocatoria para manifestarse contra examen de control. Foto: Ulises Uribe/ EL UNIVERSAL

Aspirantes previamente aceptados alistan nueva marcha

A tres días del inicio de la aplicación del examen de control, aspirantes seleccionados en el fallido examen de admisión a la licenciatura convocaron a otra movilización para mañana para exigir que se respeten sus resultados y rechazar la evaluación presencial.

Los inconformes, que se organizaron a través de redes sociales y WhatsApp, acordaron darse cita mañana al mediodía en el estacionamiento de Biblioteca Central para posteriormente plantarse en la Torre de Rectoría y demandar que se respete su lugar.

“Mañana no vamos solamente a marchar. Vamos a seguir peleando por nuestro Aspirante Seleccionado, por nuestro esfuerzo y por todo lo que hicimos para llegar hasta aquí. Muchos de nosotros dedicamos meses de preparación, tiempo, dinero y esfuerzo para conseguir un lugar y vale la pena hacer todo lo que esté en nuestras manos para defenderlo”, se lee en la convocatoria.

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“Mañana tenemos la oportunidad de demostrar que no estamos solos, que somos muchos y que estamos dispuestos a defender nuestro lugar. No dejemos que todo el esfuerzo que hemos hecho quede en nada”, indica.

Sin embargo, las manifestaciones hasta ahora convocadas han resultado un fracaso. Apenas el jueves pasado, la Torre de Rectoría lució vacía a pesar de que estaba prevista una concentración desde las 10:00 horas en la estación Doctor Gálvez del Metrobús para partir hacia las inmediaciones de Ciudad Universitaria, pero ningún aspirante llegó.

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